Miriam testet seg selv for covid-19 med Tigeni: – Vel verdt å ta denne testen

Har du hatt influensa eller symptomer som du er usikker på om kan skyldes corona? Ved å gjøre en enkel fingerprikk-test kan du i løpet av tre dager få svaret.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som har symptomer som kan være forenlig med covid-19, bør testes. Og dette må fortsatt gjøres hos helsepersonell, om du mistenker å være syk med covid-19 akkurat nå.

Men er du nysgjerrig på om du kan ha hatt corona tidligere? Da kan en antistoff-test gi svar.

Det norske selskapet Tigeni tilbyr nemlig muligheten til å teste deg selv for antistoffer i blodet hjemme i egen stue.

Miriam Haugen Schjetlein (36) i ABC Brand Studio er blant de som lurer på om hun kan ha hatt corona, uten at hun nødvendigvis har vært klar over det. Hun har derfor testet Tigenis hjemmetest som du kan bestille her.

Denne antistoff testen er CE godkjent og har en spesifisitet på mer en 99,5%. I denne testen sitt tilfelle betyr det at sjansen for et falskt positivt testresultat er veldig lav. Denne testen passer for deg som har hatt en tidligere corona-infeksjon, eller om du har tatt vaksinen og ønsker å sjekke om du har antistoffer.

– Det er ikke sikkert den vil vise det selv om jeg har hatt det, men det er verdt å forsøke, forteller Miriam i videoen som du kan se nedenfor.

Ikke test deg for tidlig

Som Miriam viser i videoen, tas prøven enkelt hjemme takket være 5-6 dråper blod som du samler i en tube etter et lite stikk i fingeren. Miriam gruet seg litt til å stikke seg selv, men som hun raskt kunne slå fast etter å ha prikket seg i den ene fingeren:

– Det var ikke så fælt.

Det er fort gjort å sette stikket i fingeren, og det gjør ikke vondt.

Så gjelder det å putte den i den medfølgende posen. Du må leverer pakken på postkontoret eller post i butikk innen klokken 16.00 samme dag, for at prøven skal være ferskest mulig når den kommer fram til analyse. Så vil du få svaret på testen innen få dager.

Tigeni oppgir på sine nettsider at du vil oppnå opp mot 100% korrekt resultat dersom du venter med å teste deg selv til det er gått tre uker etter at symptomene var på sitt verste.

Dersom du tester deg for tidlig, øker sjansen for at svaret blir negativt ettersom kroppen ikke har hatt nok tid på seg til å produsere nok antistoffer som kan påvises. Er det veldig lang tid siden du har hatt symptomer, eller du har hatt svake symptomer kan antistoffene være borte fra blodet - og testen blir negativ.

Svar på SMS

Tre dager etter Miriam sendte inn blodprøven til Tigeni, så tikket det inn en tekstmelding på mobiltelefonen:

«Din COVID-19 antistoff test er negativ, det ble ikke påvist antistoffer i analysen.»

– Det trenger ikke bety at jeg ikke har hatt corona, men det er altså ikke antistoffer i blodet mitt. Og det er greit å vite. Testen var kjempeenkel å ta, og jeg tenker at hvis man er nysgjerrig så er det vel verdt å ta denne testen, konkluderer Miriam.

Skulle du få beskjed om at testen er positiv, så vil en av Tigenis leger vurdere analysen og ta kontakt med deg. Testen inkluderer medisinsk vurdering av allmennlege.

