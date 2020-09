Slik handler du reseptvarer på nett

Artikkelen inneholder annonselenker.

Så lenge du har en digital resept utstedt fra legen din, har du mulighet til å få tilsendt legemidler som er reseptbelagte. Hos farmasiet.no er det dessuten gratis frakt på bestillinger som inneholder reseptbelagte varer. Du kan dermed også legge ved reseptfrie varer ved bestillingen din av reseptbelagte legemidler, og få gratis frakt. Enkelte steder kan du få bestillingen levert på døra. Handler du bare reseptfrie varer, vil frakten bli gratis så lenge du handler for over 199 kr.

Bruk BankID som legitimasjon

Slik går du fram når du skal handle medisiner på resept:

Følg lenken til bestilling av reseptvarer her.

Du kommer da til skjermbildet over, og trykker på «Logg inn for å kjøpe reseptvare». Ved å bruke BankID legitimerer du deg selv, samtidig som du får tilgang til reseptene dine. Har du BankID til nettbanken, fungerer den også her.

Etter innlogging via BankID får du opp en liste over reseptbelagte varer du kan kjøpe. Legg produktet i handlevognen ved å trykke «Kjøp». Du har hele tiden mulighet til å lese og laste ned pakningsvedlegget.

Legg til flere apotekvarer samtidig

Et lite tips når du er ferdig med å legge reseptvarene i handlekurven, er å legge til andre apotekvarer eller kosmetikk du ellers måtte trenge. Frakten er som sagt gratis når minst ett av produktene i handlekurven er kjøpt på resept.

Når du er klar, går du til kassen og velger betalings- og fraktmetode. Her kan du i mange tilfeller velge hjemlevering. Leveringstiden er uansett 1-4 virkedager.

