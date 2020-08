Massasje hjemme slik «proffene» gjør det

Artikkelen inneholder annonselenker.

En god massasje kan både hjelpe mot stress og lindre muskelsmerter. Det eksisterer hundrevis av massasjeapparater på markedet, og lenge har foamroll vært populært. Men med massasjerulle er det ofte vanskelig å treffe nøyaktig på stive og ømme punkter. Det nye nå er derfor treffsikre massasjepistoler som opprinnelig var laget for profesjonelt brukt, men som nå finnes i rimeligere versjoner for «hvermannsen».

En massasjepistol er utviklet for å lindre muskelsmerter, gi deilig massasje i hverdagen, eliminere melkesyre i musklene og hjelpe slitne muskler med å hente seg inn igjen for en krevende trening- og jobbhverdag. Med alle massasjepistolene vi anbefaler under, kan man regulere intensiteten.

Denne solide massasjepistolen brukes også av profesjonelle, og fikk toppscore i en test gjenomført av getfitness.no. Her får man 15 ulike nivåer, og det følger med 5 massasjehoder.

- Den mest stillegående og beste massasjepistolen jeg har brukt. Enheten brukes på klinikken og av vårt behandler-team på X Games, for behandling av de norske utøverne, sier kiropraktor Axel Hilland.

Ronix er en svært populær massasjepistol i Norge, og kommer med tre ulike massasjehoder. Man kan enkelt justere vinkelen på massasjehodet, slik at man kommer til. Det følger med to oppladbare batterier, som hver holder i én time.

Denne massjepistolen er den billigste av våre anbefalinger, men det betyr ikke at den ikke gjør jobben. Massasjepistolen har 6 ulike frekvensnivåer, og like mange massasjehoder. Den har en innebygd timer, som sier ifra når du har holdt på lenge nok på et område. Massasjepistolen har fått svært gode kundeanmeldelser.

Denne massasjepistolen har lang batteritid (ca. 2 timer), og her følger det med fire massasjehoder. «Gaffel-hodet» egner seg spesielt godt til ryggraden og føttene, mens kulen kan brukes mot triggerpunkter.

