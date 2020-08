Her får du tak i munnbind nå

Artikkelen innholder annonselenker.

På fly er det påbudt med munnbind, og helseminister Bent Høie legger fredag frem en anbefaling om bruk av munnbind i enkelte situasjoner. Det er derfor greit å ha beskyttelsen tilgjengelig.

Pass på at munnbindet dekker godt over munn og nese, og sørg for å ha rengjort hendene eller ha på hansker på før du tar det av og på.

Med engangsmunnbind lønner det seg å kjøpe større kvanta for å få ned prisen per munnbind. Dette munnbindet gir minimum 95% prosent beskyttelse, og er i 3 lag. Dette bør byttes hver time eller hver gang det tas av.

Også dette munnbindet skal gi 95% beskyttelse mot virus og bakterier om det brukes riktig. Her får du en litt annen passform en munnbindet over. Når du skal ta av munnbind er det viktig at du ikke tar på selve munnbindet, men på strikkene bak hodet. Kast munnbindet i søpla uten å ta på det. Husk å rengjøre hendene både før og etter du tar av munnbindet for å fjerne eventuell smitte.

For riktig passeform og beskyttelse er det viktig med mindre munnbind til de små. Dette gjenbrukbare munnbindet finnes i mange ulike mønstre, og er laget slik at det skal sitte godt over munn og nese på barnet. Dette munnbindet kan enkelt vaskes i vaskemaskin og brukes igjen og igjen. Munnbindet passer til barn fra 4 år og oppover - men husk at små barn ikke skal bruke munnbind.

Spar miljøet og lommeboka ved å bruke munnbind i tøy du kan vaske i maskinen og bruke omigjen. Litt ekstra gøy er det med stilige og moteriktige mønstre på munnbindet. Hos vistaprint.no finner du et stort utvalg av tøymunnbind med print som tåler maskinvask og med justerbare, lateksfrie stropper.

Føler du deg ekstra kreativ, eller ønsker deg et helt spesielt utseende på munnbindet? Med enkle verktøy hos vistaprint.no kan du designe ditt eget munnbind. Du velger en farge på munnbindet, og laster opp et bilde eller logo du ønser å bruke som du plasserer der du ønsker på munnbindet.

UV-lys er en effektiv måte å drepe bakterier og virus på overflater. Med denne lille boksen med UVC-lys drepes 99% av alle bakterier og virus, samtidig som du ikke skader gjenstanden du vil sørge for er ren. Du kan bruke denne til nøkler, mobiltelefon, munnbind - eller andre smågjenstander som passer i boksen. Prossessen tar 6 minutter. Strømforsyning via USB-uttaket på datamaskinen eller den medfølgende USB-strømadapteren.

Hansker kan være en nyttig beskyttelse i noen tilfeller. Husk bare at du kan føre smitte videre også med hansker, om du ikke er oppmerksom på hva du tar på. Husk også å bytte hansker ofte for å unngå smittespredning.

Når man ikke har tilgang på såpe og vann er desinfeksjon til hender nyttig. Om du kjøper i større kvanta, og heller over på mindre flasker du kan ta med deg, er det penger å spare.

