Terrasse, hage og balkong 2021: Gjør uteplassen klar for vår og sommer

Utemøbler, utekjøkken, uteputer, putekasser, solstoler og kule parasoller. Her er 10 lekre nyheter til uterommet våren 2021.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Så snart vi kjenner solen varme, klør vi i fingrene etter å ta i bruk uteplassen vår. Vi gleder oss til å finne frem utemøblene, gjøre klar hagen og sette frem grillen og utepottene igjen. En klar trend som er blitt mye omtalt de siste årene, er kunsten å skape en flytende overgang mellom inne og ute. Ved å innrede terrassen eller hagen som en ekstra stue, kan du ha glede av uterommet fra tidlig vår til langt ut på sensommeren.

Interiør-nettbutikkene har allerede startet salget av utemøbler og ting til uterommet, og her er det mange lekre nyheter vel verdt å merke seg.

Praktisk, fleksibelt og lekker hyllesystem fra svenske String. Nå også til uterommet! Foto: Lune Hjem

Det geniale med String, er at hyllesystemet er så fleksibelt at du nærmest kan sette det sammen akkurat slik du ønsker det. Nå har String også kommet med hyller beregnet for utendørs bruk. Har du liten oppbevaringsplass, er denne løsningen perfekt. Bruk hyllene som avlastning for potter, hageredskaper, grillutstyr og mye mer. Og ikke bare er hyllesystemet både praktisk og fleksibelt, det er også veldig fint å se på!

String har noe bestillingstid, så det kan være lurt å bestille det allerede nå. Se mer og forhåndsbestill det geniale String-systemet her.

Nyheter til uteplassen String hyllesystem utendørs:

Led-lampene fra Hay gjør seg like godt i utepotter og bed, som oppå utebordet. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Hviit

HAY er kjent for spreke farger og smart design, og denne portable og batteridrevne Led-lampen designet av Pierre Charpin er intet unntak. Lampa, som er laget av robust plast og har en vannbestandig overflate, kan brukes både inne og ute. Ekstra oppmerksomhet vil den kanskje få i et blomsterbed, i en utepotte eller stående på utebordet en deilig sommerkveld.

Klikk hjem de smarte led-lampene fra HAY her.

Nyheter til uteplassen PC Portable LED lampe HAY En raffinert og bærbar, frittstående lampe for innedørs og utendørs bruk. Kjøp her 949 kr Hviit

Pappelina-teppene er perfekte til uterommet. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Per Eriksson

Pappelina er ingen nyhet, og mange sverger til disse praktiske mattene i rom som gangen, på kjøkkenet eller på badet. Men har du prøvd å ha de ute? Laget i PVC-plast og polyester, tåler de nemlig både vær og vind – og ikke minst kan de vaskes i vaskemaskin. Teppene kommer i en rekke ulike farger, størrelser og varianter, de er myke å gå på og fine å se på. Mer praktisk kan det vel neppe bli!

Se utvalget og kjøp pappelina-tepper her.

Nyheter til uteplassen Utetepper fra Pappelina:

Sommerfølelsen kommer fort med disse lekre parasollene fra DORIS og HKLIVING. Foto: Lune Hjem

Har du noen gang sett finere parasoller? Det har i alle fall ikke vi! Disse lekre, vintage-inspirerte parasollene fra DORIS og HKLIVING, passer perfekt ved siden av et lite, nostalgisk utebord i hagen eller på stranden. Parasollene er laget av bøketre og polyesterstoff, og kommer i tre ulike farger og mønstre.

Les mer og forhåndsbestill parasollene her.

Nyheter til uteplassen Parasoll Vintage Floral Den er laget av bøketre, ståltrådribber og et polyesterstoff; bra for alle solfylte værforhold og enhver form for utendørs fest! Leveres med matchende stoffbag. Kjøp her 3595 kr Lune Hjem

Praktiske og fine stoler og bord i teak fra Skagerak. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Hviit

Én ting er sikkert: Utemøbler i teak er alltid like tidløst og lekkert. Dette kafésettet fra Skagerak består av ett bord og tre stoler, laget av FSC-sertifisert teak. Siden stolene er enkle å slå sammen og tar forholdsvis liten oppbevaringsplass, vil det passe perfekt til mindre uteområder eller på balkongen. Du velger selvsagt helt selv om du vil la treverket gråne over tid eller om du vil behandle det for å bevare den fine fargen.

Kafésettet fra Skagerak kjøper du her.

Nyheter til uteplassen Kafésett Vendia 1 bord + 3 stoler Teak Kjøp her 14.680 kr Hviit

Maten smaker definitivt best når den tilberedes og nytes ute. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Jotex

Hvem drømmer vel ikke om et utekjøkken? Maten smaker definitivt best når den tilberedes og nytes ute, og med dette utekjøkkenet fra Jotex kan du kose deg med matlagingen i friluft. Utekjøkkenet består av flere deler du kan sette sammen som du selv ønsker, med både arbeidsbenk og plass til vask.

Les mer og kjøp utekjøkkenet her.

Nyheter til uteplassen LÄCKÖ Utekjøkken med vask Läckö Utekjøkken hvit, inkl. vask/kran i rustfritt stål/Textilenetrekk. Tremøbelet er svenskprodusert, og lages av FSC-sertifisert, solid kjernefuru fra Norrland i Sverige. Kjøp her 5099 kr Jotex

Finn roen denne hengekøya fra Ferm Living. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lune Hjem

I denne hengekøya i ekte bohemstil kan du sløve i skyggen og la humla suse. Hengekøya er en nyhet fra Ferm Living og er et bærekraftig og godt valg. Den er nemlig laget av resirkulert PET-garn, som er spunnet og håndflettet av hele 102 resirkulerte plastflasker. Med frynser på sidene og flettet «garnmønster» gir den definitivt følelse av nostalgi og ekte sør-amerikansk sol og varme. Hengekøya kommer først for salg i begynnelsen av juni, men du kan forhåndsbestille den allerede nå.

Sikre deg den fine hengekøya her.

Nyheter til uteplassen Hengekøye Light Sand I denne hengekøyen kan du virkelig slappe og nyte stille øyeblikk ute i hagen. Hengekøyen har rader med frynser på begge sider, noe som minner om det bekymringsløse strandlivet. Kjøp her 2139 kr Lune Hjem

Quiltet tepper fra IB Laursen får du kjøpt hos interiørnettbutikken Lune Hjem. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lune Hjem

Mykt, stort og deilig teppe i quilt fra IB Laursen som kan brukes som pledd på stranden, i hagen, på terrassen, i båten eller i hengekøya. Teppet er 130x180 stort og kan vases på 30 grader.

Nyheter til uteplassen Quiltet tepper fra IB Laursen:

Utelykt fra Tenderflame lyser opp sommerkveldene. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lune Hjem

Tenderflames produkter har tatt markedet med storm, og med sitt elegante, tidløse og stilfulle design er det ikke så rart. De praktiske utelyktene og de fine bordpeisene kan plasseres nærmest hvor som helst. «Amaryllis», som har base i fiberbetong og en elegant glasskubbel, gir et fint og stemningsfylt lys. Tenderfuel, som må kjøpes utenom, er et helt rent drivstoff som verken lukter eller soter, og som er helt trygg i bruk.

Kjøp Amaryllis fra Tenderflame her.

Se flere produkter fra Tenderflame her.

Nyheter til uteplassen Lykter og bordpeiser fra Tenderflame:

Denne hageslangen vil garantert vekke oppmerksomhet fra naboen. Den er like fin som den er praktisk. Foto: Lune Hjem

Denne vannslangen fra Garden Glory må være den fineste hageslangen som finnes. Vannslangen, som er på 20 meter og har 5 års garanti, er forsterket i strikket og fleksibelt stoff som tåler all slags vær. Overflaten er også UV-beskyttet, slik at slangen ikke mister glans og farge over tid. Prikken over i-en er at alle slanger, munnstykker og veggfester kan kombineres slik du selv ønsker det.

Kjøp den lekre vannslagen her.

Nyheter til uteplassen Garden Glory: Vannslange Hvit Garden Glory Lune Hjem 995 kr Kjøp her Munnstykke til vannslange, Hvit Lune Hjem 495 kr Kjøp her Veggfeste til vannslange, Hvit Lune Hjem 495 kr Kjøp her