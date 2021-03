Hovedtrekkene for årets interiørtrender handler om å skape et hjem vi liker. Vi vil satse på farger og materialer som gjør oss vel, og som vi derfor lever lenge med.

På IFIs trendforum i februar fikk vi møte et bredt utvalg trendeksperter som delte hva de ser kommer av interiørtrender i hver sin kategori. Der fikk vi bekreftet at hvitt og fargeløst hører fortiden til, og inn kommer fargene og den personlige stilen.

– Det er bærekraft. Ikke hør på venninna di, det er du som skal bo der, sier Finn Schjøll.

I 2021 sier samtlige trendeksperter at nordmenn tør å velge sterkere og klarere farger enn i fjor, og vi søker spenning, variasjon og luksus hjemme.

– Det er på høy tid at vi får fargene inn i livene våre, sier den interiørglade TV-personligheten.

Naturen og fargene inn i hjemmet

To av de viktigste basene for interiørtrendene 2021 er at vi ønsker å ha naturlige og friske farger og materialer hjemme. Det hvite og grå er ikke borte, men går fra å være hovedfarger til å være viktige aksentfarger, sammen med sort. Vi bruker dem nå til å stramme opp uttrykket og gi luft i fargepaletten.

– Jordtoner vil være den største tendensen innenfor farger fremover. Det nye av året er at det er flere klare nyanser i palettene vi bruker, og vi bruker gjerne flere nyanser innenfor en farge, sier fargesjef hos Butinox Interiør Jenny Bull Gustavsen.

Sverre Wollan hos interiørhuset Intag er enig, og legger til noen flere farger kundene handler mye av for tiden.

– De gule og røde fargene har blitt viktige igjen, og de vakre lillatonene kommer for fullt. Fargen dijon, som står fantastisk til lilla, er også blitt veldig populær. Jordfarger sammen med brente toner og det grønne danner den deilige «cottage chic»-følelsen som mange snakker om for tiden, sier den sprudlende interiøreksperten.

SPREKERE FARGEVALG: – Vi tar hele fargesirkelen i bruk og maler hele rommet, både tak, dører, lister og karmer. Det fører med seg flere som ønsker hjelp av interiørkonsulenter til å fargesette, slik som eierne av dette tidligere hvitmalte hjemmet, forteller Lene Høiseth fra Happy Homes. Foto: Happy Homes

Personlig stil fra rom til rom

Vi har til nå foretrukket den typiske rolige, harmoniske stilen hjemme med duse, kulørsvake farger, og vi har brukt samme farge og gulvtype i de fleste rom. I 2021 bruker vi ulike farger i forskjellige rom, og leker oss med kulørstyrke og glansgrader for å skape en dynamisk atmosfære.

– Det første vi merket av denne trenden var at vi begynte å bruke tapet på veggene igjen, vi maler vinduskarmene våre svarte og bruker matt og blankt mot hverandre. Det gir oss en kontrast og spenning vi lengter etter når vi oppholder oss hjemme omtrent dobbelt så mye som før, sier kreativ leder hos Fargerike Tale Henningsen.

Hvordan lykkes med ditt personlige interiør? Finn Schjølls beste tips: Hver eneste gang du ser noe du kunne tenkt deg hjemme, klipp det ut eller ta bilde, og legg det i et moodboard. Når du senere skal innrede går det mye lettere, du slipper unna hastevalg og vil elske alle elementene i interiøret over lang tid. Et triks for å finne hele fargepaletten til ditt hjem, som vil bli en garantert suksess, er å gå bort til fargebaren i en fargehandel, gi deg selv 10 sekunder og ta de 10 fineste fargene du ser uten å tenke noe mer. Så ser du eller en butikkansatt fort hvilke farger som korresponderer godt. Gjør de ikke det, finnes det tusen andre nyanser av fargene som gjør det. Da får du garantert en fargepalett du vil trives med i lengden.

Hjemmekontoret er kommet for å bli for mange, men heldigvis kan også skrivepulten gli inn i interiøret. Dette skrivebordet fra Maze i valnøtt passer utmerket til både jordtoner og mer fargesterke rom. Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Lune Hjem/Maze

Når vi skreddersyr hvert rom til vår personlighet, tenker vi også på gulvet. Mens det før gjerne skulle være den samme, lyse parketten i alle rom, begynner nå folk å variere med design og gulvtyper.

– Mange klamrer seg fortsatt til det herlige parkettgulvet, men nå kombinerer vi parketten i forskjellige mønstre for å løfte interiøret. De som velger forskjellige gulv i forskjellige rom leker seg mer med gulvtyper som vinyl og teppegulv, og henter opp farger fra det ene gulvet så det matcher med det andre, sier Lill-Ann Mo som har ansvar for salg av konsumentproduktene hos Tarkett.

Spafølelsen inn på baderommet

Med lengselen etter å reise har vi begynt å sette større krav til hvordan vi innreder baderommene våre.

– Nå vil vi ha baderom som gir oss den luksusfølelsen vi får når vi besøker hotell og spa. I tillegg skal det ha en personlig og naturinspirert helhet, med spennende tilbehør i farger som rosé og kobber, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør hos Rørkjøp Cecilie Bjørnerud Knap.

NATURLIG SPABAD: – Nå ser vi mye bruk av materialer som er inspirert av naturen, marmor, betong, sement, tre og treimitasjon, spiler ikke minst. Fargene er hentet fra naturen, med dype jordtoner og dempede blå- og grønnfarger. I tillegg lager vi oss spabad som kan kompensere for hotell- og spabesøkene vi savner for tiden, sier Cecilie Bjørnerud Knap hos Rørkjøp. Foto: Rørkjøp

Vera Bazzanella hos fliseksperten Norfloor ser store endringer i baderomstrendene for 2021, med annerledes flisformater, kombinasjon av store og små fliser og lekne fargevalg. Det er også blitt en større etterspørsel etter skreddersydde baderomsmøbler.

– Storformat på marmorfliser kombinert med mindre fliser har blitt kjempepopulært. Nå har folk også begynt å montere avlange fliser stående, noe som gir oss den trendy 70-tallsstilen. Flere ønsker også sine helt personlige, plassbygde baderomsmøbler, gjerne med topper og fronter i samme format som flisene på veggen, forteller hun.

SKREDDERSYDD BADEROM: Her er baderomsmøblene plassbygde, og de avlange flisene er montert stående. – Nå leker nordmenn seg med flere spennende flisformater, kombinasjoner og fargevalg. Flere ønsker også sine helt personlige, plassbygde baderomsmøbler, gjerne med topper og fronter i samme format som flisene på veggen, forteller Vera Bazzanella hos Norfloor. Foto: Norfloor