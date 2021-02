Oppskrift: Lag en påskehare av en dusk

Leter du etter enkel påskepynt du kan lage selv? Da må du se denne oppskriften.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Denne supersøte påskeharen er laget av en garndusk. Følger du instruksjonene om hvordan garnet skal surres på, er vi sikre på at du får dette til. Ørene lages ved å bruke en filtenål som binder garnfibrene sammen (du kan selvsagt også lime på ører av filt om du heller ønsker det).

Vi anbefaler å bruke et garn i 100% ull som er egnet til toving, for å få ullfibrene til å filte seg. Et slikt garn er for eksempel Drops Eskimo. Det er lurt å bruke ulike sakser. Én større saks for å gjøre grovarbeidet, og en mindre til der du klipper detaljer.



Syr du hodet på en koseklut har du en kosekanin – perfekt til babygave!

Vi anbefaler å se gjennom videoen under, for å se hvordan vi surrer på garnet, klipper det til – og hvordan man filter ørene.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Dusken kan lages på en pappmal du lager selv (slik som vi har gjort). Men adskillig enklere er det med en «Pompon Maker». Den kan du bruke igjen og igjen til å lage dusker, og holder garnet bedre på plass.

Illustrasjon til hvordan garnet surres på

Her finner du illustrasjonen til hvordan du skal surre på garnet for å lage fjeset og ørene. (Den andre halvdelen av sirkelen er ikke illustrert her, og surres bare i grått garn.)