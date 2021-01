Slik tar du vare på planter i potte om vinteren

Vinteren i Norge kan være i tøffeste laget for potteplantene. Her er tegnene på at plantene mistrives, og tipsene til hva du kan gjøre for å bøte på lysmangel, tørr inneluft og for høy temperatur.

Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for annonsørinnhold.