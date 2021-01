Ryddetips: Få et ryddig hjem med smart oppbevaring

Det blir mindre rot om alle ting har sin plass. Her får du tips til smart oppbevaring som rydder opp og skaper orden hjemme.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Et organisert og ryddig hjem gir ikke bare ro i sjelen. Det kan også spare miljøet og lommeboka når du har oversikt over hvilke ting du faktisk har slik at du unngår å kjøpe dobbelt opp.

Dersom du trenger et ekstra insentiv for å begynne å ordne opp i skuffer og skap, er 14. januar «Organiser hjemmet ditt»-dagen. Kanskje det er startskuddet for et mer ryddig hjem? Gjør det ekstra morsomt og effektivt med disse smarte organiserings-dingsene:

Ved hjelp av støvsuger fjerner du luften fra tekstilene.

Du tenker kanskje ikke over det, men luft tar fryktelig mye plass. Så når du skal legge vekk klær for sesongen eller skal oppbevare ekstradyner i kottet, gjelder det å få bort luften. Med disse vakuumposene komprimerer du raskt store, luftige dyner ved hjelp av en støvsuger. Posene kan brukes igjen og igjen, og beskytter mot støv, fukt og lukt.

Kanskje ungene får lyst til å rydde kosedyrene når resultatet er en myk sekkestol?

Spar plass hjemme ved å ha gjenstander med flere funksjoner, slik som denne sekkestolen. Den er supersmart fordi den rommer bamser, puter eller gjestedyner som du ellers må oppbevare andre plasser.

I bildet til venstre ser du maksimalt antall klesplagg det er plass til med vanlige kleshengere. I bildet til høyre er det vesentlig bedre plass.

Med disse kleshengerne kan du henge opptil fem kleshengere vertikal. Det sparer enormt med plass i garderobeskapet, og gir vesentlig bedre oversikt. Som et ekstra organiseringstips: Heng samme type plagg eller plagg i samme fargetoner på hver av de vertikale kleshengerne. Da vil du virkelig få følelsen av et ryddig klessskap.

Sliter du med å brette klærne fint? Jo strammere og mer kompakt du bretter, jo mer plass og orden får du i garderoben. Denne hendige klesbretteren hjelper selv de mindre bretteferdige av oss til å brette skjorter og gensere så de blir som i klesbutikken. Dessuten: at man får samme størrelse på de ferdigbrettede plaggene, vil i sin tur skape en mer ryddig kommodeskuff.

Ikke la det flyte i kommodeskuffen. Med inndelingsbokser får du orden i selv småplagg som truser og sokker. Dette settet består av fire bokser, som alle er inndelt i seksjoner. Rull sammen trusene og legg i hvert sitt kammer. Oversiktlig, kjapt og ryddig. Boksene kan selvsagt brukes til andre småting som belter, slips, små håndklær også videre.

Hengende oppbevaringsbokser til kjøleskapet

Utnytt plassen i kjøleskapet maksimalt og hold orden på samme tid.

Holder du orden i kjøleskapet, er det enklere å unngå matsvinn fordi du har oversikt over maten du har. Disse boksene som du henger på hyllene i kjøleskapet, sørger for at du kan utnytte plassen maksimalt samtidig som du enkelt holder orden. Boksene kan dras ut som skuffer.

Bollene fra Rosti Mepal er geniale fordi de kan brukes på så mange måter. Dermed trenger du ikke fylle opp kjøkkenskapene med for mye utstyr. Bollene er perfekte til å bake i, lage kaker, dressinger og salater. De er flotte å se på, så disse kan man sette rett på middagsbordet og servere fra. Lokkene som medfølger gjør dessuten at du kan oppbevare maten i bollen, og sette dem rett i kjøleskapet.

Når de ikke er i bruk, passer de ulike størrelsene oppi hverandre. Dermed tar de liten plass i kjøkkenskapet.

Krydderhyllen er kilde til mye frustrasjon – spesielt når du ikke finner det du leter etter, og alle krydderglassene raser ut av skapet i forsøket på å finne det. Med oppbevaringssettet til krydder kan du henge krydderglassene på innsiden av kjøkkenskapet, på veggen ved komfyren eller der det måtte passe.

Opphengene kan også brukes til å henge opp medisinbokser i medisinskapet, eller malingsflasker og annet hobbyutstyr.

Kabelskjuler til venstre og kabelhåndteringssett til høyre. Klikk på bildet for å gå til produktene.

Lite ser mer rotete ut hjemme enn kabler og ledninger som flyter. Det er dessuten fort gjort å snuble i de løse ledningene. Ved hjelp av kabelskjuler (en boks for kabelorganisering), kan du enkelt gjemme bort grenuttak og kabler. Lokket beskytter mot støv og boksen i seg selv er vamebestandig slik at den kan oppbevare strømadaptere.

For ledninger og kabler som ikke kan skjules i en boks, kan det være lurt å investere i et sett med oppheng. Settet består av 31 deler: 10 gjennomsiktige plastbuntebånd, 6 borrelåsbånd i ulike farger og 15 selvklebende kabelklemmer som kan åpnes.

Barneleker er absolutt en kilde til mye rot. Med denne smarte lekematten holdes lekene på ett sted. I tillegg kan de enkelt samles opp og legges i den medfølgende kurven.

Merkelapper gjør det enkelt for alle i familien å vite hvor ting skal være. Merk krukker, bokser og hyller for å sikre at smått og stort blir lagt der det skal. En merkemaskin som denne fra Dymo kan være vel verdt pengene for å skrive ut akkurat de klistrelappene du trenger.

Dersom du har bokser og krukker der innholdet skiftes ut iblant, kan tavlemerkelapper være lurt. Du skriver på med kritt og kan enkelt vaske bort og skrive på nytt.

