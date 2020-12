12. desember er det den nasjonale julestjernedagen i USA. Men det var i et norsk gartneri at den moderne julestjernen så dagens lys på 60-tallet.

Nordmenn har tilsynelatende et bankende hjerte for julestjernen, og hvert år sørger omkring fem millioner solgte blomster for at den gode julestemningen og nostalgien er i boks. Julestjerne (eller Euphorbia pulcherrima, som den heter på latin) stammer opprinnelig fra Mexico der den er påvist med en høyde på fire-fem meter.

De gamle aztekerne forklarte den karakteristiske røde fargen med at en gudinnes blod hadde dryppet ned på bladene.

Her i Norge er vi blitt svært godt kjent med julestjernen som potteplanten som er ubønnhørlig knyttet opp mot julen i langt sterkere grad enn noen annen blomst eller plante. Men var du klar over at den julestjernen som blomsterforhandlerne i dag selger i enorme antall, opprinnelig ble skapt i et gartneri i Lier i 1967?

Revolusjonen «Annette Hegg»



Det er Thormod Hegg som er kreditert for å ha dyrket frem busken som han ga navnet «Annette Hegg» etter barnebarnet sitt. De første julestjernene kom til Norge på 1930-tallet, og det var Hegg som tok opp formeringen av plantene. Frem til da hadde det foregått i Danmark. Hegg hadde hjerte for formering og foredling, og han fikk ideen med å forvandle den langstrakte, meksikanske planten til å bli den kompakte potteplanten slik vi kjenner den i dag.

Da «Annette Hegg» gjorde sin entré på blomstermarkedet, fanget den nærmest umiddelbart folks interesse. Den var kortvokst, levetiden var betraktelig forlenget, den hadde flere sidegreiner enn tidligere og den formerte seg langt raskere.

Enden på visa var at «Annette Hegg» fikk internasjonal suksess som en elsket juleblomst, og i dag finnes den i fargevariantene rosa, hvit og klassisk julerød.

Mens det selges 5 millioner julestjerner i Norge årlig, omsettes det i USA over 60 millioner og i Europa 124 millioner julestjerner år etter år. Det er flere grunner til at akkurat julestjerne ble så populær, men «Annette Hegg» var utgaven som gjorde det mulig.

Allergisk? Fjern blomstene

En vel etablert misoppfatning om julestjernen, er at den skal være giftig. Dette er imidlertid kun en myte. Hva som faktisk stemmer, er at enkelte kan få allergiske reaksjoner av planten. Men ifølge hageekspert Espen Skarphagen finnes det et godt råd: Klipp av selve blomsten.

– Det er kun de bittesmå blomstene som sitter i midten på stjernen som avgir allergener. De røde bladene vi anser som blomst, er det som kalles høyblad. Mange blomster har høyblad som jeg har skrevet litt mer om på min hage-blogg. Det er høybladene som gjør julestjernen dekorativ , skriver Skarphagen i et innlegg på bloggen skarpihagen.no.

Skarphagen forteller i sitt blogginnlegg at julestjernen ikke er spesielt glad i hverken for mye eller for lite vann ettersom begge deler kan skade den. Fasiten er ifølge ham lett fuktig jord.

– Tørker den ut, kan den finne på å kaste bladene. Blir den stående med bena i vann, råtner røttene og det samme skjer. Paradoksalt nok er vår kanskje største juleblomst samtidig en av de som tåler kulde dårligst. Hvis julestjernen får kulde eller kald trekk på seg, vil bladene bli stygge og falle av.

Julestjernen bør ifølge hageeksperten – som du kan følge på Instagram via skarpihagen.no – ikke utsettes for temperaturer som går under 15 pluss på gradestokken.

– Ideelt sett skal julestjernen ha jevn fuktighet og en temperatur på 18-19 grader. Tilfør litt gjødselvann en gang iblant.

Oasis-knep for lettstelt azalea

Julestjernen er utvilsomt den mest populære planten når vi nærmer oss julaften, men den er ikke alene om å gi oss den deilige følelsen av julestemning i vintermørket.

Frodige og vakre azalea er en populær blomst å dekorere med i adventstiden, og den lyser opp i både rød, hvit, rosa og lilla fargevarianter. Plasserer du azaleaen litt lyst og ikke for varmt, har du glede av denne vakre blomsten gjennom hele julen. Og så lenge du passer på at den ikke tørker ut, så er den i tillegg meget enkel å stelle.

I et blogginnlegg på skarpihagen.no gir Espen Skarphagen tips om vanning og hvordan du kan gi dem lengre levetid.

– Selv om azalea er glad i mye vann, liker den ikke å stå med bena i vann. Det kan skade like mye som inntørking, forklarer Skarphagen.

Svibel i dekorasjon er perfekt til advent og jul:

Azalea er en tørst plante som krever rikelig med vann i blomstringstiden, men siden mange av oss har en travel hverdag, kan det bli en utfordring å skulle vanne rikelig hver tredje dag. For å forenkle vanningen, benytter Skarphagen seg av oasis.

– Grønn oasis er et supert hjelpemiddel til vannelskende planter som eksempelvis azalea og hortensia. Ved å skjære av en bit oasis og legge i bunnen av potteskjuleren, kan du la det stå vann i bunnen uten at det skader røtter og plante. Kappilærkreftene sørger for at vann trekkes opp gjennom oasisbiten slik at rotklumpen holder seg jevnt fuktig uten at den står i vann. Fiffig og enkelt!

Klikk her for å se Skarphagen vise deg oasis-knepet i egen video.

Løkplantene amaryllis og svibel

Sammen med julestjerne og azalea er svibler og amaryllis blant de mest populære plantene opp mot julen. Hageekspert og florist Skarphagen forklarer i et blogginnlegg på skarpihagen.no at et av de vanligste spørsmålene han fikk mens han jobbet med blomster, handlet om tidspunkt for blomstring.

– Skal du ha blomst på amaryllisen til jul, bør du være tidlig nok ute med å kjøpe løken. Den skal rekke å vokse opp. Dersom du må bremse veksten, styrer du det bare med temperaturen. Svibler er litt raskere i utviklingen og kan gjerne byttes ut en gang for å få nye til jul.

Skarphagen mener at grunnet den rimelige prisen man betaler for løkene og plantene av amaryllis, er det nesten ikke verdt bryet å forsøke å drive dem videre.

– De blomstrer sjelden så godt neste gang fordi det kan være vrient å få løken til å samle nok næring. Den skal også ha en hvileperiode. På den andre siden er det utrolig tilfredsstillende å få dem i blomst igjen, men det krever at den får en god årssyklus. Svibler tar jeg vare på og planter ut i hagen til våren.

Klikk her for å se hvordan Skarphagen behandler avskårne amaryllis for å sikre bedre holdbarhet.