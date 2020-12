Artikkelen inneholder annonselenker.

Når boligen din brenner kan det stå om sekunder eller minutter. Du har ingen tid å miste, for selv en liten brann kan raskt føre til stor katastrofe. Så langt i år har 42 personer omkommet i brann, ifølge Brannstatistikk.no . Det er 42 menneskeliv for mange. Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har over 80 prosent av de omkomne i brann, omkommet i boligbrann.

Desember er den måneden i året hvor det forekommer flest husbranner. Vi tenner stearinlys, lager mat, fyrer i peisen og bruker mye elektrisitet. Over halvparten av alle husbranner starter på kjøkkenet, etterfulgt av stua. Og komfyren er verstingen. Hele 44 prosent av alle boligbranner som brann- og redningsvesenet rykket ut til i 2019, var nemlig forårsaket av komfyren.

Den dystre statistikken til tross: Det er heldigvis flere ting du kan gjøre for å hindre total katastrofe.

1. Installere komfyrvakt

Å installere komfyrvakt er kanskje noe av det smarteste du kan gjøre. Tørrkoking av kjeler er fort gjort, og kan potensielt være livsfarlig. En komfyrvakt er en sensor som du enkelt tilkobler komfyren. Dersom en overoppheting skulle oppstå, vil den gi alarm og kutte strømmen til komfyren før det oppstår brann.

2. Brannvarsler og røykvarsler

Røykvarsler er påbudt i alle boliger og er det viktigste du kan ha i hus. Ifølge sikkerhverdag.no sover rundt en halv million nordmenn hver natt uten å ha mulighet for å bli varslet dersom det skulle oppstå brann. Kravet er at du skal ha en røykvarsler i hver etasje, som skal monteres på det høyeste punktet i taket og minimum 50 centimeter fra veggen. Og jo flere røykvarslere du har, jo tryggere er du. Aller helst bør du ha en røykvarsler i hvert soverom og minst én røykvarsler per 60 kvadratmeter. Det anbefales å velge optiske røykvarslere, som kan «se» de giftige partiklene i røyken og dermed varsle deg enda tidligere – ved for eksempel en ulmebrann.

Å seriekoble røykvarslerne er også smart. Da går alle røykvarslerne av samtidig, selv om det bare er ett av apparatene som registrerer røyk. Røykvarslerne fra Housegard Origo er optiske og radiokommuniserende røykvarslere som skal være litt smartere. Systemet er trådløst og varsler også ved varme, og lar deg koble til opptil 30 enheter i samme system.

Ikke lad mobiltelefoner, PC og nettbrett om natta. Unngå også å la vaskemaskin og tørketrommel gå mens du sover.

Bestill en el-sjekk av det elektriske anlegget i boligen din. Under en el-sjekk blir blant annet sikringsskap, brytere, brannslukningsapparater og røykvarslere sjekket nøye.

Lev etter føre-var prinsippet. Hva gjør dere hvis brannalarmen gå? Hvor møtes dere? Hvor er brannstigen, og vet alle i huset hvordan man bruker brannslukningsapparatet? Foreta gjerne brannøvelser hjemme, slik at dere har en klar plan for hva dere skal gjøre dersom ulykken skulle skje.

Kontroller batteriene i røykvarsleren jevnlig. Husk at også brannslukningsapparatene med pulver må snus opp-ned innimellom, og husk at også apparatene går ut på dato.



3. Brannslukningsapparat

I tillegg til påbud om røykvarsler, er det også påbudt med husbrannslange eller brannslukningsapparat som inneholder minimum 6 kilo skum eller pulver. Begge deler skal kontrolleres og vedlikeholdes med jevne mellomrom.

Dette brannslukningsapparatet fra Nexa er et kraftig pulverapparat som skal slukke brann raskt og effektivt. Apparatet har en effektivitetsklasse 55A, som betyr at det er egnet for slukking av branner i materialer som tre, papir og tekstil. Apparatet leveres med veggfeste, slik at du enkelt kan feste det på en strategisk og lett tilkommelig plass på veggen.

4. Brannteppe

Et brannteppe er et supplement til brannslukningsapparat og er kjekt å ha. Og du trenger flere! Ha gjerne ett teppe i bilen, i båten, på hytta og ett eller flere tepper hjemme. Med et brannteppe kan du slukke mindre branner på for eksempel tekstiler og gryter.

5. Brannpakke

Trenger du en oppgradering av både brannvarslere og brannslukningsapparat, kan du like gjerne kjøpe en brannsikkerhetspakke. Denne brannpakken fra elektroimportoren.no inneholder både pulverapparat, brannteppe og fire stykk optiske brannvarslere.

6. Housegard Firestopper Slukkespray

Skulle det oppstå liten brann, for eksempel på bordduken eller i et stearinlys, er slukkespray på boks et langt mer hendig produkt enn et brannslukningsapparat. Ha gjerne flere slukkesprayer i hus, og plasser dem i utsatte rom som kjøkkenet, vaskerom og teknisk rom. Denne slukkesprayen fra Housegard er miljøvennlig og dessuten enkel å tørke vekk etter bruk.

Kilder: dsb.no, sikkerhverdag.no og norskbrannvern.no