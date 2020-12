Mummitrollet, Disney og juletretog: Unik julepynt som gir den gode julestemningen

Artikkelen inneholder annonselenker.

Desember er et faktum, første luke i kalenderen er åpnet og julaften nærmer seg med stormskritt. Med andre ord finnes det absolutt ingen grunn til ikke å skulle skape stemning med lys fra LED-pærer montert på lysslynger, grønne glitrende juletrær og julepynt i alle farger og fasonger.

Julepynt kan være så mye mer enn klassiske røde kuler, nisser og julestjerner, og det er unektelig stas å kunne skille seg litt ut fra alle andre i venneflokken, familien og nabolaget. Vi har tatt et aldri så lite dykk blant nettbutikkene for å gi deg tips til unik julepynt som det blir en glede å kunne hente frem igjen og igjen i årene som kommer:

Pris: Fra 169 kroner

Klikk på bildet for å sjekke ut Outlands utvalg av julefigurer.

For mange av oss er Disney en viktig ingrediens – det blir ikke skikkelig jul uten klipp fra Disneys tegnefilmer på NRK på julaften. Hva er vel bedre enn å gjenskape magien på middagsbordet, i hylla eller på peisen med vakre og detaljerte Disney-figurer som ser ut som de er skåret ut i tre?

Hos Outland finner du et rikt utvalg av vakkert utformede skulpturer fra Disneys fantastiske univers som skaper den rette stemningen. Hva med Trampe , Timmy Gresshoppe eller Tussi?

Pris: 399 kroner

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Hvis du virkelig vil ha et juletre som skiller seg markant fra de du finner hjemme hos venner og familie, så skal det vanskelig gjøres å toppe med din helt egen Polarekspress som tøffer rundt oppe i grenene mens det tuter fornøyelig og sprer julestemning.

Det hele er ganske enkelt: du bare fester skinnene i juletreet, setter lokomotiv og vogner ned på skinnene og så starter showet. Toget ringer med klokka før det starter, gir fra seg tøffende lyd underveis på turen og lokomotivet har en lysende lampe i front. Når skinnene er montert, har de en samlet diameter på 89 centimeter. Toget drives av fire stykk AA-batterier, disse er ikke inkludert.

Her finner du juletretoget.

Pris: 239 kroner

Sjekk ut utvalget av glasskuler med Disney-motiv.

Disse vakre julekulene med tidløst Disney-motiv vil bli en pryd på ethvert juletre, enten du velger å pynte opp ditt eget hjem eller som unik gave til noen du er glad i. Julekulen kommer i en lekker eske med en diameter på 10 centimeter. Velg mellom ulike motiver, blant annet Alice i Eventyrland , Tornerose , Snehvit , Askepott og Dumbo.

Klikk her for å se Outlands utvalg av glasskuler med Disney-motiv.

Pris: 249-299 kroner

Klikk på bildet for å se hele utvalget.

Hva med å gi en gave til noen du er glad i som de kan henge på juletreet, i vinduet eller i en juledekorasjon, og som er en personlig hilsen fra deg? Picture It har en serie med eksklusive juledekorasjoner der du kan velge mellom en personlig hilsen til besteforeldre, foreldre, tanter og onkler, søsken eller til den ene personen som betyr aller mest i livet ditt.

Julepynten har et minimalistisk design der det er inngravert en hilsen fra deg på den ene siden. Dekorasjonen er 7 centimeter i diameter, laget i rustfritt stål og belagt med 14 K gull. Vær obs på at det er begrenset antall, så her bør du ikke nøle for lenge før du bestiller.

Klikk her for å se hele utvalget av personlig julepynt hos PictureIt.no.

Pris: 1499 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Coolstuff.no

Selv om det skulle komme til å regne aldri så mye i siste halvdel av desember, så kan du likevel sikre deg hvit jul – innendørs. Dette høyst unike, ferdigpyntede, grønne og glitrende juletreet kommer komplett med dalende snø mens det spiller glade julesanger. Under treet er det montert en rød paraply som samler opp snøfnuggene, og du styrer selv hastigheten på snøfallet.

Klikk her for å lese mer og bestille juletreet naboene kommer til å snakke om hos Coolstuff.no.

Pris: 199 kroner

Klikk på bildet for å bestille Thanos (midten) i kledelig julegenser.

Amerikanske Funko ble grunnlagt i 1998 og står bak den enormt populære POP!-serien som består av vinylfigurer kjent fra populærkulturen, blant annet storfilmer, TV-serier og tegneserier.

POP! er nærmest blitt en selvfølge i samlingen til fans av populærkultur, og selvfølgelig finnes de også i juleutgave, perfekt for dekorasjon og som et spennende alternativ til julenisser og engler. Som for eksempel superskurken Thanos kjent fra Marvel-universet, kledd i julegenser. Eller hva med snømannen Olaf fra «Frost», eller Dumbo som glitrer som en diamant?

Pris: 489 kroner

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Pynt opp med en «magisk» miniatyr-verden proppet med julesemning. Her aker ungene ned bakken hos bakeren i den opplyste, lille julebyen. Koseligere blir det ikke å ha denne i vinduskarmen en mørk desemberkveld. Her kan du enten bruke batterier eller den medfølgende ledningen.

Her får du kjøpt den mekaniske julebyen hos Celis.no.

Pris: Fra 189 kroner

Klikk her for å sjekke ut Outlands utvalg av julepynt.

Fremfor å dekorere juletreet med nøyaktig den samme julepynten som du har brukt de siste årene, hvorfor ikke la treet skinne litt ekstra i år med kjente og kjære Disney-figurer som gir julestemning til både små og store? De detaljrike, forseggjorte figurene ser nærmest ut som de er skåret ut i tre, og du kan velge mellom en rekke ulike figurer fra Disneys univers. Hva med for eksempel Tigergutt , Minsten , Minni Mus eller Lumiere?

Klikk her for å se Outlands sortiment av julepynt.

Pris: 329 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Coolstuff.no

Sett kronen på julepynt-verket med denne julestjernen som både gir en glitrende topp på juletreet, men som også er utstyrt med innebygd projektor som lyser opp taket ditt med tett i tett av snøfnugg. Og jo nærmere taket stjernen plasseres, desto mindre blir snøfnuggene. Stjernen kobles til vanlig stikkontakt, AC 100-240 V, via den 2,9 meter lange medfølgende strømledningen.

Klikk her for å bestille julestjerne med LED-lys hos CoolStuff.no.

Pris: 577 kroner

Klikk på bildet for å gå til produktet.

En vakker lykt som fungerer som en snøkule. Scenen inne i lykta er julenissen med en gavesekk ved siden av to sovende barn. Lykten er fylt med vann og kunstig snø. Lykten drives av AA-batterier.

Her kan du kjøpe dekorlykten med julenissen og barn.

Christiania Glasmagasin: Julekuler med snømann-motiv

Pris: 299 kroner

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Fra Christiania 1739 kommer dette vakre settet på totalt syv julekuler med julenisse-motiv. Kulene kommer lekkert dandert i en egen eske og blir en fryd å kunne ta frem år etter år når hjemmet skal pyntes til jul.

Klikk her for å bestille julekulesettet fra Christiania Glasmagasin.

Pris: 269 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Coolstuff.no

Mange av oss har en spilleliste med sanger som virkelig setter oss i julestemning, og hva er vel bedre enn å kombinere det med julepynten hjemme i stua? Disse snedige små og dekorative julekulene er klassisk farget røde og hvite, men de har tre egenskaper som skiller dem ut fra resten av kulene på treet.

For det første har den innebygd LED-belysning som gjør at den lyser godt og fint opp blant greinene. For det andre har den åtte forhåndsprogrammerte julesanger som setter stemning, men du kan enkelt bruke Bluetooth til å koble deg opp til kulen med mobilen og spille dine favorittsanger. Dersom du kobler to kuler opp mot hverandre, blir lyden enda bedre.

Klikk her for å lese mer og bestille julekuler hos Coolstuff.no.

Pris: 149 kroner (veiledende pris: 249 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Et vakkert juletog i tre med julenissen som lokfører og Rudolf og snømann som passasjerer. Toget lyses opp innvendig av LED-lys, som går på batterier.

Her finner du juletoget hos Lampegiganten.

Pris: 299 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen.

Selveste Mummitrollet og vennene hans pryder sju julekuler fra Porsgrund Porselænsfabrik. Julekulene selges separat, kommer i flotte gaveesker og kommer til å bli en glede å ta frem år etter år når det er tid for omsider å pynte juletreet. Det er planlagt å lansere en ny Mummikule hvert år fremover før jul, og på de seks første finner vi Mummitrollet, Snorkfrøken, Lille My, Sniff, Snusmumrikken og Hattifnattene.

Klikk her for å bestille Mummikulene fra Christiania Glasmagasin.

Pris: 349 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen.

Med sitt blodrøde bryst, er dompapen den fuglen som først og fremst forbindes med julen her i Norge. Disse dompapene fra Hadeland Glassverk kommer i sett på to og er inspirert av den nordiske vinteren. Sammen skaper de både jule- og vinterstemning gjennom hele den kalde årstiden.

Klikk her for å bestille dompaper hos Christiania Glasmagasin.

Klikk her for å se Christiania Glasmagasins utvalg av julepynt, juledekor, julekrybber, dompaper og nisser.

Pris: 89 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: CC Hobby

Disse batteridrevne telysene av plastikk har en artig finesse. Når på-knappen er stilt inn på «On», tennes og slukkes lyset når du blåser på det. Hvert lys bruker ett stykk knappcellebatteri (selges separat) og det egner seg kun til innendørs bruk. Kommer i pakke på seks lys, hvert med en diameter på 38 millimeter.

Klikk her for å bestille de morsomme telysene fra CCHobby.no.

Pris: 1799 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Coolstuff.no

Dette er tingen for deg som ikke synes det holder å slenge noen meter med LED-lys rundt buskene og si seg fornøyd med det. Med denne 1,8 meter høye gatelykten hever du julestemningen til nye høyder, der lyspæren inne i selve lykten er byttet ut med et LED-lysende juletre som dekkes av et stemningsfylt lag med julesnø.

Og mens snøen daler ned inne i gatelykten, spilles fornøyelige julemelodier. Du kan også skru av musikken og nyte snøfallet i ro og mak. Det følger ellers med en julekrans og et «Let it snow»-skilt som du kan dekorere gatelykten med.

Klikk her for å bestille den høyst unike gatelykten hos Coolstuff.no.

Pris: Fra 159 kroner

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Lune Hjem

En av de mest populære julesangene er Chris Reas «Driving Home For Christmas». Det samme gjelder denne dekorative og sjarmerende lille folkevogna fra House Doctor som gjør seg utmerket sammen med nisser eller stearinlys for eksempel. Bilen kommer i tre utgaver:

Den ene har et stort og snøkledd juletre festet til taket. Velg mellom to størrelser: 8,5 centimeter (159 kroner) og 12,5 centimeter (239 kroner). Tilgjengelig i hvit utgave.

På taket til den andre utgaven – som er tilgjengelig i svart farge – er det festet et par pakker med rødt og hvitt bånd. Også her kan du velge mellom 8,5 centimeter (159 kroner) og 12,5 centimeter (239 kroner).

Tredje utgave er farget krom og har en julepose og et stykke gran tjoret til biltaket. Velg mellom 8,5 centimeter lang bil (159 kroner) og 12,5 centimeters-versjonen (239 kroner).

Klikk her for å sjekke ut Lune Hjems rikholdige utvalg av vakker og tidløs julepynt.