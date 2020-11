(Artikkelen inneholder annonselenker)

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.

Det står og skinner for seg selv og oss som er til stede.

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.

– Inger Hagerup

Mens vi venter på julen, og Jesu fødsel i kristen tro, tenner vi et nytt lys hver søndag i advent. Lysene tennes for lengsel, glede, håp og fred ifølge Inger Hagerups velkjente dikt.

I likhet med juletreet kom adventskransen og -lysestaken til Norge fra Tyskland, hvor de oppstod i 1830-årene. I dag er lysestaken en stor del av julepynten i norske hjem. For mange er dette starten på julefeiringen og den første pynten som kommer frem, sammen med julestjerner i vinduene og lys på trær og bygg utendørs.

Vi har funnet noen av de fineste adventslysestakene med plass til fire lys du kan tenne i adventstiden:

Lysestake med eikefat fra Applicata

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: NordicNest.no

Lysestaken Luna fra Applicata kan brukes året rundt til både hverdags og fest, men er spesielt fin til advent. Lysestaken er designet av Anders Nørgaard og er inspirert av den skiftende nattehimmelen med månen som midtpunkt og stjernene rundt omkring, noen ganger noen få og iblant mange. Derfor kan de små lyshullene flyttes rundt og de kan også fjernes om ønskelig.

Eikefatet i midten kan du benytte til å pynte litt ekstra etter sesong. Lysestaken er laget for vanlige kronelys.

Luna lysestake fra Applicata får du hos Nordic Nest.

Lekker lysestake med plass til julepynt fra Kremmerhuset

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Kremmerhuset.no

Med denne fine adventsstaken fra Kremmerhuset kan du lage en ny, unik vri for hvert år. I midten kan du pynte med for eksempel mose, blomster, julekuler eller annen julepynt. Gullkanten gir lysestaken et mer eksklusivt uttrykk og man skaper en moderne og personlig stil.

Et lite tips er å la adventsstaken stå fremme hele året, men bytte ut pynten i glassrommet i midten. Da får du en helt egen stake til påske, 17. mai, sommer og høst.

Den fine lysestaken med oppbevaring i midten finner du hos Kremmerhuset her.

Kremmerhuset har også kronelys i ulike farger som passer perfekt til lysestaken. Se de ulike fargene lysene kommer i her.

Flere lysestaker fra Kremmerhuset og inspirasjon til hvordan pynte dem finner du her.

Klassisk firearmet lysestake fra Georg Jensen

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: NordicNest.no

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: NordicNest.no

Den vakre lysestaken Season fra Georg Jensen er designet av Maria Berntsen. Den har myke former og et elegant formspråk som representerer enkelheten i dansk design. Lysestaken fås i matt sølvfarge, blank sølvfarge og blank forgylt, og passer klassiske kronelys.

Den klassiske adventslysestaken Season fra Georg Jensen får du kjøpt hos Nordic Nest.

Du får også kjøpt en forlenger til lysestaken som gir den et løft mot himmelen. Denne forlengelsen har en nydelig materialblanding som kombinerer børstet stål og brunt lær. Med forlengeren blir adventsstaken et blikkfang på middagsbordet. Du får også denne hos Nordic Nest.

Adventslysestake i marmor fra Ferm Living

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: NordicNest.no

Lysestaken Bow fra danske Ferm Living har et design som minner om den sjuarmede elektriske lysestaken mange pleier å sette i vinduet i adventstiden. Den er laget i marmor, velg mellom svart og hvit, med plass til fire kronelys.

Den myke bueformen til lysestaken skaper en spennende kontrast mot det harde, mer rustikke materialet. Perfekt for deg som foretrekker en moderne, enkel adventslysestake uten verken mose eller nisser.

Adventsstaken Bow fra Ferm Living får du kjøpt hos Nordic Nest.

Julekalender-stake: Ett lys hver dag med Ferm Living

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: LuneHjem.no

Er du egentlig litt lei den klassiske adventsstaken med fire lys? En nyhet i år er denne glasskrukken fra Ferm Living fylt med 24 lys, enten i hvit eller rød, hvor du kan telle ned til jul som en julekalender. Neste år kan du bare fylle boksen med nye stearinlys og starte nedtellingen på nytt.

Glasskrukken med 24 lys fra Ferm Living får du kjøpt hos Lune Hjem.

Velduftende søndag i advent: Duftlys fra Ferm Living

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: LuneHjem.no

Markér nedtellingen til jul med et sett duftende adventslys fra Ferm Living, og la hyggen spre seg i huset. Hvert av de små, fine glasslysestakene er markert med et tall for de fire søndagene i advent og alle har en duft av blant annet kanel. Hvert duftlys brenner i opptil ni timer.

De velduftende adventslysene fra Ferm Living får du kjøpt hos Lune Hjem. Lysene fås også i svart og hvit.

Brett i eik med lysholdere fra The Oak Men

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: LuneHjem.no

Klikk på bildet for å gå til settet med ekstra tilbehør. Foto: LuneHjem.no

Et lekkert brett med fire lyseholdere til kronelys fra The Oak Men. Brettet har en mørk eikeramme, en bunn i stål som du kan flytte de fire lysholderne i messing rundt på. Lysholderne har magnet og vil da stå støtt på brettet. Plasser lysene etter eget ønske på brettet og pynt rundt lysene om du ønsker det. Til advent er det fint å pynte litt ekstra med kongler, granbar og annen juledekorasjon.

Det lekre eikebrettet med fire lysholdere fra The Oak Men får du kjøpt hos Lune Hjem.

Om du ønsker flere lysholdere til brettet får du kjøpt et eget tilbehørssett fra The Oak Men her.

Heng adventsstaken i taket: Lysestake fra Ferm Living

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: LuneHjem.no

Denne multifunksjonelle og minimalistiske lysestaken er laget av naturlige materialer, og vil se vakker ut uansett om du setter den direkte på bordet eller henger den fra taket i de avtagbare skinnstrengene. En umiddelbar klassiker du vil bruke hver desember, og ellers i løpet av året. Lysestaken er laget i solid messing og må pusses ved behov. Størrelse: 38 centimeter i diameter.

For en unik lysestake kan du pynte den litt ekstra med girlandere, granbar, julepynt – eller kanskje henge opp pakkekalenderen i den?

Den minimalistiske adventsstaken fra Ferm Living får du kjøpt hos Lune Hjem.

Fant du ikke adventsstaken som passer best inn i ditt hjem? Se hele utvalget hos Nordic Nest , Lune Hjem og Kremmerhuset.