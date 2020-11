Artikkelen inneholder annonselenker.

Det finnes knapt noe finere enn et vakkert, julepyntet hjem. I motsetning til før i tiden, da vi pyntet med de tradisjonelle jule- og adventsfargene lilla, rødt og grønt som den største selvfølgelighet, har vi i de senere årene sett at trendene forandrer seg – også når det kommer til julepynt.

For julepynt kan være så mye mer enn «bare» julenisser, julestjerner og julekrybbe. Stadig flere av oss er blitt mer bevisste på hvordan vi liker å pynte hjemmet vårt til jul. Interiørmagasiner, butikker og nettbutikker bugner over av inspirasjon, og vi lar oss inspirere med den største glede. Nå skal gjerne julepynten gjenspeile stilen på resten av interiøret, både i farger og utseende. Til og med julepapiret og gavebåndet på julegavene bør matche. Norske flagg og blanke røde julekuler på juletreet er blitt byttet ut med julekuler og adventsstjerner i velur , rosa svaner og små fugler med fjær.

Den mest populære julepynten akkurat nå

Både brettene og de små juletrærne i tre fra The Oak Men er populær julepynt i år. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Marthe Dyrop jobber som sosiale medier-ansvarlig for interiørnettbutikken lunehjem.no og er ekstra glad i julen. Ifølge Dyrop er den mest populære julepynten akkurat nå pynt i natur, tre og messing.

Julekrans i ulike størrelser gir ekte julestemning. Heng de opp på døra, på veggen eller la de ligge som pynt på bordet. Klikk på bildet for å komme til produktet.

– Og så er det mye levende lys i alle former, som de fine twistlysene fra HAY og smale kertelys i farger . Girlandere og kranser i natur og metall er også ekstra populært i år, tilføyer hun.

Lysbrettene fra The Oak Men selger også godt, sammen med de små eiketrærne.

– Sett sammen en miks av de fine eiketrærne, og pynt gjerne brettene med grønne grener. Lysholderne er magnetiske så de står godt på brettet, og du kan flytte de rundt som du ønsker, tipser Dyrop.

– Har du noen gode tips til hvordan skape et lekkert, pyntet julehjem med enkle grep?

– Tenn favorittduftlyset Jul fra Skandinavisk , pynt med de fine eiketrærne fra The Oak Men , og heng opp en vakker julestjerne i vinduet.

Men om du bare skal kjøpe deg én ny julepynt i år, så bør du velge dette:

– Den vakre juletrefoten fra Skagerak i teak vil garantert bli en fast del av julepynten du tar frem år etter år, sier Dyrop.

Juletrefot i teak fra Skagerak. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Årets beste julegavetips

Ullpledd fra Røros Tweed er årets beste julegavetips, mener Marthe Dyrop fra nettbutikken lunehjem.no. Klikk på bildet for å komme til produktet.

Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal gi til de som har «alt», men Marthe Dyrop har et tips i ermet som både bestemor, mamma eller bestevenninnen nok vil sette stor pris på.

– De deilige ullpleddene fra Røros Tweed er laget i 100% norsk ull og er produsert i Norge. De kommer i så mange lekre design. Alle vil bli glade for et deilig ullpledd på vinteren, sier hun.

Skynd deg før det blir utsolgt

Én ting er i alle fall sikkert: Vil du sikre deg den fineste julepynten og de beste julegavene, bør du ikke vente for lenge. De mest populære julevarene blir nemlig fort utsolgt. Og er de først ute av sortimentet, har du ingen garanti for at de kommer inn igjen.

Lunehjem.no ser allerede at flere av deres mest populære julevarer er i ferd med å bli utsolgt. Marthe Dyrop tror at mye av årsaken til de tidlige juleinnkjøpene skyldes at kundene er bevisste på hva de vil ha.

– Vi er mye mer hjemme nå og vil gjøre det ekstra hyggelig rundt oss. Det er mange som vet av erfaring at julevarene forsvinner raskt, og de kommer ikke inn igjen når det er utsolgt, avslutter hun.