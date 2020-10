Hageeksperten tester løvoppsamler fra Gardena

Artikkelen inneholder annonselenker.

Høstryddingen i hagen kan fort bli en frustrerende affære. Å rake sammen store hauger med løv og barnåler fra plenen, for så å forsøke å frakte det hele bort til komposthaugen uten å miste mye på veien, er nesten en umulig oppgave.

Slik tester han løvoppsamleren

Hageblogger Espen Skarphagen, som står bak hagebloggen Skarpihagen.no , har testet en løvoppsamler fra Gardena, som skal gjøre ryddingen i hagen enklere.

Løvoppsamleren fra Gardena er mekanisk, så den drives av at du dytter den over plenen. Roterende børster skal sørge for å fange opp løv og rusk fra plenen.

Sliter med barnåler i plenen

Espen Skarphagen sliter med en del barnåler i plenen, som er svært vanskelig å få opp med en vanlig rive.

– Børstene på løvoppsamleren er enkle å justere i høyden. Dermed kan du velge å ta det overfladiske, eller dypere ned i plenen der barnålene ligger, forklarer Skarphagen.

Han tester løvoppsamleren på et sted i hagen der det ligger mye løv og barnåler.

– Dette her er jo dødskult! Det funker jo, utbryter hageeksperten mens han dytter løvoppsamleren over plenen.

– Den tar alt løvet, og nesten alle barnålene!

Ha avfallet fra plenen i komposten

Avfallet samles i et nett bak på løvoppsamleren, som enkelt kan hektes av og bæres bort til komposten. Ønsker du flere tips til kompostering, finner du det her:

På de stedene du ikke kommer til med løvoppsamleren, er det lurt å bruke en rive ment for blader.

P.S. Løvoppsamleren kan også brukes til å samle avklipt gress.

Se før- og etterbildet av plenen til Skarphagen: