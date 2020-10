Artikkelen inneholder annonselenker.

Du husker kanskje de gammeldagse, tvinnede stearinlysene? De som bare ble satt frem til pynt og som måtte tørkes støv av fordi de var altfor fine (og for dyre!) til å bli brent? Vel, nå er de her igjen! Flere kjente designmerker, som Hay og Ferm Living, har vært med på å gjeninnføre trenden og de nostalgiske stearinlysene i ulike farger og varianter har igjen gjort sitt inntog i de mange tusen norske hjem.

Kubbelys fra Ferm Living

Dette kubbelyset fra Ferm Living er som en vakker skulptur i seg selv. Lysene er dyppet i delikate voksfarger, og hvert eneste lys er kuttet og formet for hånd. Stearinlysene kommer i tre ulike farger og former, og står like godt sammen som hver for seg.

Kjøp det lekre kubbelyset fra Ferm Living her.

Tvinnede lys: Twist fra Hay

Stearinlysne Twist fra Hay kommer i mange forskjellige farger.

Det danske merket Hay er kjent for sitt lekne og fargerike design. Med sine «twist» stearinlys har de tatt Norge med storm, vi får rett og slett ikke nok av disse vakre lysene. Twist kommer i mange ulike farger og er så fine at de nesten, men bare nesten, ikke kan brennes.

Kjøp de vakre stearinlysene Twist fra Hay her.

Lysene passer perfekt i de gammeldagse lysestakene Flate, også fra Hay.

Tofargede stearinlys fra Ferm Living

Disse fine lysene fra Ferm Living er laget av ren palmevoks som skal gi bedre og renere innendørs luftkvalitet når de brennes. Lysene blir dessuten bare finere og finere etter hvert som de brenner lenger og lenger ned.

De fine lysene fra Ferm Living finner du her.

Enkelt og klassisk fra Ester & Eik

Lange, slanke stearinlys slår heller aldri feil. Disse håndstøpte og elegante lysene i gull eller sølv er fra Ester & Eik og har en brennetid på 8 timer. Tips! Slukker du lysene med en lysslukker, så blir veken på lysene mye lettere å tenne neste gang.

Kjøp stearinlys i gull her.

Du finner enda flere stearinlys fra Ester & Eik her.

Bend-lys fra Broste Copenhagen

Det skulpturelle kubbelyset fra Broste Copenhagen har to og tre veker i et spennende bueformet design. Disse gjør seg utmerket på et lekkert lysfat, kombinert med andre lys og lysestaker.

Bend fra Broste Copenhagen får du kjøpt hos Nordic Nest.