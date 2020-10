Slik armstrikker du tepper: Strikk pledd på under én time

Artikkelen inneholder annonselenker.

For å strikke med armene trenger du et garn som er tjukt nok. Til dette pleddet har vi brukt Chunky Wool. For et lite pledd (som passer én voksen) har vi brukt 5-6 nøster. Vil du lage et større pledd anbefales opptil 15 nøster.

Til dette pleddet har vi brukt Chunky Wool.

Drops Polaris er et godt alternativ til garn du kan bruke. Husk bare å legge garnet trippelt (Bruk feks. tre nøster på en gang).

Det er også mulig å bruke tynnere garn som du legger dobbelt eller trippelt. Et slikt garn kan være supermyke Drops Polaris. Et tykt garn, men som du likevel bør legge trippelt om du skal strikke med armene. Husk at jo tykkere garn, eller jo flere ganger du legger garnet oppå hverandre, jo tettere blir pleddet.

Slik strikker du med armene

Nå skal du legge opp masker. Og egentlig er det ingen forskjell på å legge opp masker på strikkepinner eller armer. Lag en løkke på garnet, og sørg for å ha lang nok hale til alle maskene. Ha løkken rundt høyre arm, og begynn å legge opp masker. (Se gjerne videoen i toppen av artikkelen for nærmere instruksjoner.)

Legg opp så mange masker du ønsker, eller får plass til på armen. Her har vi lagt opp 18 masker. Begynn å strikke fra høyre til venstre. Dette kan være litt uvant for de som er høyrehendte. Men du kommer fort inn i det. Legg tråden i høyre hånd, og dra den neste masken over hånden. Sett den nystrikkede masken over på venstre arm.

Fortsett til alle maskene er på venstre arm.

Strikk så tilbake fra venstre til høyre. Nå strikker du som man vanligvis strikker rette masker: Stikk høyre hånd inn gjennom den neste masken. Hent tråden, og dra gjennom. Ha den nystrikkede masken over på høyre arm.

Strikk fram og tilbake til pleddet har ønsket lengde. Dette pleddet går superraskt å lage. Men skulle du måtte legge fra deg strikketøyet før du er ferdig, har vi et tips: Ha maskene over på et kosteskaft.

Slik feller du av strikketøyet fra armene

Nå skal vi felle av. Strikk de to første maskene på raden. Løft den første masken du strikket over den andre. Strikk en maske til. Løft over den andre masken du strikket over den tredje. Fortsett sånn til hele strikketøyet er felt av armene dine.

Fest trådendene ved å veve den inn i pleddet for hånd.

Viola! Nå har du et tjukt ullpledd klar til bruk på under én time. Kryp opp i sofaen med en god bok og noe varmt i koppen og nyt.

