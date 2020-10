Artikkelen inneholder annonselenker.

Science fiction-sjangeren byr på utallige eksempler der teknologi og roboter er en naturlig del av hverdagslivet, enten det gjelder film, TV eller litteratur. I flere tiår har vitenskapsfolk og oppfinnere jobbet målrettet for å gjøre fiksjon til virkelighet, med løfter om futuristiske boliger der roboter stryker skjorter, rer opp senga, holder hybelkaniner på listen over truede arter og lager sunn og velsmakende mat for hele familien.

Og ting tyder på at vi ikke er så skeptiske til å åpne døren vår for roboter, spesielt ikke hvis de kan hjelpe oss med å holde bestanden av hybelkaniner på et absolutt minimum. Her er et utvalg av modeller i forskjellige prisklasser du kan velge mellom hos Kjell & Company , WhiteAway og Skousen:

Beskrevet som en effektiv og stillegående robotstøvsuger av det smarte slaget, med en batteritid på 150 minutter. Roboten har prisbelønnet design, kraftig sugekraft og moppefunksjon. Roborock S6 er kompatibel med Google Home og er utstyrt med en smartere prosessor enn forgjengeren.

Pris: 4499 kroner.

Robotstøvsugere trenger ikke koste dyre dommer. Når det kommer til pris er dette bestselgeren hos WhiteAway. Den er spesielt effektiv på store, flate områder, og tar jobben, slik at du slipper. Når den går i gang, er den diskré. Faktisk har den et lydnivå på kun 65 dB. Roboten kan arbeide i 90 minutter, før den skal lades opp. Og på kun 390 minutter er den ladet opp og klar til bruk.

Pris: 1439 kroner.

Xiamos populære flaggskip og hittil kraftigste robotstøvsuger, med en ytelse som gir tre timers batteritid, høy sugekraft og større vanntank til mopping av hele hjemmet ditt. I forbindelse med en samletest utført av Tek.no i august 2020, gikk Roborock S6 MaxV av med en soleklar seier.

Pris: 6990 kroner.

V5s Pro er en robotstøvsuger og -gulvvasker som fjerner smuler og støv fra alle typer gulv ved hjelp av den kraftfulle sugeenheten i kombinasjon med rotorbørstene på sidene. Ved å skifte beholder forvandles støvsugeren i en håndvendig til en gulvvasker. Med den ekstra store vannbeholderen sørger den regelmessig for mer friskhet i hele huset med bare en beholderfylling, og små uhell er fjernet på et blunk. V5s Pro gjør også rent på vanskelig tilgjengelige steder i huset. Avstands- og fallbeskyttelsessensorer sørger for at interiøret ikke får skraper, og gjør at roboten kan orientere seg.

Pris: 2499 kroner.

For de som har kjæledyr eller er allergikere, er denne midt i blinken. Takket være det store børstehodet, sidebørsten og filteret plukker den effektivt opp dyrehår, støv, smuss og allergener. Robotstøvsugeren er utstyrt med et lasernavigasjonsprogram som gjør det mulig å lage et kart for hver etasje, dermed kan man blant annet sette opp grenselinjer rundt for eksempel matskålen og soveplassen til Fido eller Mons.

Pris: 4990 kroner.

Robotstøvsugere er ikke de eneste hverdagsheltene som sørger for fred, fordragelighet og fremfor alt renslighet i heimen:

Få ting er så lite fristende som å sette en tallerken med mat inn i en mikrobølgeovn som mest av alt ser ut som et åsted for en massakre gjennomført med machete og maskinpistol. Da er det veldig greit å ha liggende en Angry Mama som på enkelt (og miljøvennlig) vis hjelper deg med den kjedelige rengjøringen.

Instruksjonen er såre enkel: Du rett og slett heller bare oppi en god blanding av eddik og vann før du stiller inn mikroen på fem minutter. Dampen som oppstår fra eddikblandingen, strømmer så ut av hodet og løser opp smusset som har dannet seg her, der og overalt. Etterpå trenger man bare litt kjøkkenpapir eller en klut, så tørkes smusset bort.

La oss være helt ærlige: Med mindre man er Snehvit og får hjelp av skogens dyr til å gjøre rent etter syv kortvokste gruvearbeidere, er det ubeskrivelig kjedelig å vaske gulvet. Det frister nesten mer å se malingen tørke på husveggen. Men med et par rengjøringstøfler på føttene, kan du trygt la moppen stå mens du sklir rundt på stuegulvet som om du skulle være Sonja Henie på isen.

Tøflene er utstyrt med mikrofiber på undersiden og trekker til seg støv, smuss, hår og liknende. Merk at de skal kun benyttes på tørre gulv, men at de kan vaskes i maskin. Og så er de tilgjengelig i rødt og blått. Skaffer du deg en av hver farge, kan du jo by noen opp til dans.

De aller fleste av oss foretrekker at husarbeidet forløper seg så enkelt og greit som mulig, med upåklagelig resultat og gjerne uten at vi må slite oss ut mer enn høyst nødvendig. Og med denne pakken blir for eksempel bilvaskingen en drøm i forhold til utgangspunktet. Metoden er så enkel at det klarer seg med en instruksjon på linje med den som følger med Kinderegget: Sett vaskebørsten på drillen, trykk inn kappen og vask i vei.

Alle som har et kjøkken – og det gjelder jo de fleste av oss – kjenner seg igjen i det vante problemet med våte kluter, oppvaskbørster og svamper som lager søl og på generell basis bidrar til ubehag i et rom der renslighet bød være en dyd. Men frykt ikke, redningen er nær.

Denne oppbevaringskassen drenerer artiklene når du putter de på plass via dreneringshull på undersiden. Dermed kan du spare deg selv for både søl og «gleden» av å skulle tørke opp våte, ekle områder ved vasken.

