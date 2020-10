Hageeksperten: – Flytt og del stauder om høsten

Espen Skarphagen er hageekspert og blomsterdekoratør. Han står bak bloggen skarpihagen.no, der han deler sine eksperttips rundt hage, uterom og blomster.

Å dele og flytte stauder er lurt å gjøre med jevne mellomrom. Noen tuer og planter kan bli veldig store i fri dressur. Blir det for tett og trangt om plassen vil de ofte begynne å strante. Jeg sier ofte at rot og topp henger sammen. Dårlig forhold for rota gir nesten alltid dårligere planter. En måte å forebygge dette på er ved å dele planten i to eller flere, avhengig av størrelse og type. Bonusen er flere planter, pluss noen å gi bort!

Fordelen med flytting på høsten



Det er ingen fasit på når man bør dele og flytte stauder, men på høsten er ikke staudene i vekst. De er derimot på vei inn i dvalemodus. Da kreves det mindre av røttene, og plantene er mindre sårbare. Ved deling eller flytting er det viktig å få med en god rotklump som begynner å utvikle nye smårøtter, og forberede et liv videre på egen hånd.

Når roten kan gjøre denne jobben uten å måtte holde liv i bladmassen, og veksten av nye blader, kan all energi gå til rotutvikling slik at den er klar til våren. Slutten av august til ut i oktober mener jeg er en god tid. Da er det fortsatt noen uker før frost og tele kommer, og nok tid til etablering av den nye rota.

Iris blir ofte stygge og dør ut i midten av tua. Her kan den delers i flere deler og starte på nytt. Sett spaden i et naturlig skille og tråkk ned. Foto: Espen Skarphagen

Utålmodige planter om våren

Etter flytting på våren henger høstfloksen litt med hodet. Sørg for godt med vann så retter den seg opp om et par dager. Den trenger vanligvis tid på å etablere seg på nytt sted. Foto: Espen Skarphagen

Tidlig vår er også en god tid for å dele og flytte stauder. Min erfaring er allikevel at de ikke rekker å etablere nye røtter like godt før veksten starter, og blomstring uteblir ofte den sesongen de flyttes. Når våren kommer er plantene utålmodig etter å starte vekstsesongen. Er planten akkurat flyttet, henger gjerne ikke den skadede rota med i plantens utålmodighet etter å vokse. Ofte vil plantene begynne veksten, før de stagnerer på grunn av manglende krefter.

Plantene som ble flyttet på høsten står derimot klare i startgropa, og med en rot som har fått forberede seg. Våren er ofte tørr og det kreves mer vanning på planter som er flyttet.

En stakkars peon

Her i hagen har vi en rød bondepeon som har gått for lut og kaldt vann siste par årene. Dårlig plassering og det meste som kunne gjøres galt med den er blitt gjort. Nå skal den til nytt sted, og forhåpentligvis få bedre betingelser. På den nye plassen er det andre peoner som stortrives fra før, så forhåpningen er stor!

Morplanten fra min oldemors hage ble flyttet til denne plassen for fem år siden og blomstret allerede første året etter flytting. Foto: Espen Skarphagen

Peoner er normalt ikke glad i å bli flyttet på, men siden høsten er fin tid å flytte og dele stauder på har jeg utsatt det til nå. Jeg har flyttet på, og delt, flere peoner flere ganger. Den store hvite fra oldemors hage som jeg skrev om her, fikk mine foreldre en bit av for noen år siden. Allerede året etter, forsøkte den nye planten seg med en liten blomst. I sommer, som var fire år etter, var den full av hvite blomster.

Peoner må ikke plantes dypere enn det de står fra før. Jeg har hørt at roten skal maks fem centimeter dypt. Min mormor hadde massevis av peoner, der lå enkelte røtter nesten synlig, og sjelden har jeg sett så mye blomster på peonplanter!

Røttene fra peonen legger jeg grunt med bare noen centimeter med jord over. jeg har bearbeidet jorden slik at de nye røttene lett finner vei. Røttene på den lille bondepeonen, eller det vil si restene av den, planter jeg grunt i veldrenert jord. Til våren gir jeg den litt skjellsand så håper jeg den kommer seg i gang igjen.

