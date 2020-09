Lekker hjeminnredning du lager selv

Artikkelen inneholder annonselenker.

Her snakker vi vakre puter med tradisjonelle mønstre. Klematis-puten strikkes i Natural Lanolin Wool fra Dale. Lanolin-garn er tilsatt et naturlig ullfett som øker ullens selvrensende og vannavstøtende egenskaper, det gjør den ypperlig for bruk i pynteputer. Klematis-puten strikkes på pinne 4 og garnet kan vaskes på 30 grader.

Her finner du oppskrift og garn til Klematis-puten.

Dette pleddet er supermykt fordi det hekles i luftige Drops Air, en blanding av baby alpakka og merinoull. Tull deg inn i pleddet hele høsten og vinteren. Teppet hekles i ruter med fletter og relieffmasker. Anbefalt heklenål er 5,5.

Oppskrift og garn til Celtic Comfort-teppet finner du her.

Heklet jaktrofe til barnerommet

Hekle en hjort til å henge på veggen i barnerommet. Eller kanskje en rev? Jakttrofeene strikkes i DMC Petra, som er er et mykt og smidig bomullsgarn. I tillegg til garn og heklenål i størrelse 2,5, trenger du fyllvatt. Fyllvatt finner du her.

Her finner du oppskrift og garn til heklet jakttrofe her.

Nyttige og fine oppvaskkluter som du strikker kjapt og som gjør seg fint på kjøkkenbenken. Kjøkkenklutene er dessuten midt i blinken som smågaver til venner og kjente. Det følger med flere ulike mønstre til klutene, så her går man ikke lei. Bruk pinne 4 (rundpinne anbefales), og garnet Viking Vår. Garnet er i 100 prosent bomull og kan vaskes på 60 grader.

Her finner du garn og oppskrift til oppvasklutene.

Lys opp ved vasken med disse fargerike vaskesvampene. Svampene hekles i garnet Creative Bubble fra Ricco design. Garnet er såpass grovt at det fungerer godt til å skrubbing.

Her kjøper du garn og oppskrift til vaskesvampene.

Server brødet i en selvheklet brødkurv. Kurven er heklet i Ribbon fra Svarta Fåret. Det er et tubegarn som minner om remser med stoff, og garnet er laget av resirkulerte bomullsfibre.

Her trenger du heklenål 7, og med den tykkelsen går dette fort.

Oppskrift og garn til brødkurven finner du her.

Veggoppbevaring

Praktisk og flott veggoppbevaring med fire lommer. Denne strikkes i tunisisk hekling, også kalt «hakking». Så om dette er ukjent for deg, er kanskje tiden inne for å lære noe nytt? Beskrivelse av teknikken finnes i oppskriften.

Veggoppbevaringen hekles i Viking Vår, et mykt og smidig bomullsgarn.

Her finner du oppskrift og garn til veggoppbevaringen.

Med effektgarnet Järbo Curly, kan du strikke et pledd som minner om en sauefell. Garnet er spunnet med løkker som gir en saueullslignende følelse.

Garnet passer perfekt til hjemmeinnredning og effektfulle detaljer på plagg der du vil ha en trendy pelslook.

Her finner du oppskrift og garn til sauefell-pledd.