Gi syrinhortensiaen en beskyttende stuss før vinteren

Syrinhortensia, eller hydrangea paniculata, liker en vokseplass med næringsrik og fuktig jord, surjordsbedet er derfor perfekt. Sol og halvskygge er supert! De kan bli opp mot tre meter i høyde og klarer seg godt til H4. Mine foreldre har en syrinhortensia i hagen som antageligvis er over 50 år gammel, den er blitt et lite tre på cirkta tre meter. Denne har en tykk stamme og en vid krone som er overfylt med blomster hver sommer til høst. Blomstene på vanlig syrinhortensia starter som hvite og får mer rosaskjær utover høsten.

Flere varianter

Nå er det en del ulike varianter av syrinhortensia på markedet. Noen har mer moderat vekst og mer eller mindre farge/størrelse på blomstene. Noen har stående blomster og andre har lett hengende eller nikkende blomster. I tillegg til den vanlige sorten har jeg en hydrangea «vanille fraise» hvor blomstene starter i hvitt og ender opp nesten jordbærrøde.

Ekstra stuss før vinteren

Normalt skal syrinhortensia beskjæres tidlig på våren før veksten setter i gang, men jeg gjør et lite unntak med stussingen nå. De store blomsterklasene henger på relativt spinkle grener og blir hengene etter at frosten kommer. Hvis alle blomsterklasene henger igjen når snøen legger seg vil en liten busk raskt kollapse av vekten. Klippes de visne blomsterklasene av nå vil busken være mer beskyttet gjennom vinteren ved at all snøen detter ned mellom grenene. Et annet alternativ er selvsagt å binde opp grenene for å holde den på plass.

(Artikkelen fortsetter under)

Jeg klipper rett bak den visne blomsten og de spinkle pinnene som står igjen vil da ikke få problemer med tung snø. Til høyre ser du busken halvveis ferdigklipt og snart klar for vinteren. Foto: Espen Skarphagen

Jeg klipper kun bort blomsterklasene. Det vil si rett bak restene etter de nederste blomstene. Det er lett å se anlegg til et par knopper på stilken som står igjen, her kommer det nye skudd og blomster neste år! Videre beskjæring og forming av busken tar jeg til våren.

