– Slik får jeg trygg overvintring av georginer fra år til år

Espen Skarphagen er hageekspert og blomsterdekoratør. Han står bak bloggen skarpihagen.no , der han deler sine eksperttips rundt hage, uterom og blomster.

Mmmm…georginer, jeg tror jeg kan si med hånden på hjertet at jeg elsker georginer. Med alle de utallige flotte variasjonene som finnes, er det garantert noe for enhver smak, hage og terrasse. De blomstrer kontinuerlig frem til frosten kommer, er frodige og supre i vase. Kan man ønske seg mer? Overvintring av georgine gjør jeg slik.

Tar nesten ingen plass

I likhet med mange andre er jeg opptatt av enkel overvintring som ikke krever så mye plass og tilsyn. Overvintring av georgine tar nesten ingen plass der den ligger å slapper av i kassen sin. Altså en perfekt plante for enkel overvintring!

Trøbbel med varme, kulde og fukt

Hos meg har det i mange år vært plassmangel på vinteren (for så vidt også på sommeren…). Å kunne begrense seg når det kommer til planter og hage er ikke min sterke side. Å oppbevare planter som skal inn frostfritt har ikke alltid vært helt problemfritt.

Da jeg bodde i leilighet valgte jeg flere georginer i potter på terrassen. De gjør mye utav seg på sommeren og lite på vinteren. Når vinteren kom forsøkte jeg å overvintre knollene med vekslende hell. Varme, kulde, fukt og så videre skaper ofte litt trøbbel. Det er noen faktorer som må på plass for å lykkes. Jeg har funnet oppskriften som har funket for meg hvert år siden.

Her har de ligget til tørk en stund. Foto: Espen Skarphagen.

Slik gjør du det

Før frosten tok tak fikk jeg tatt opp knollene som beskrevet her. Etter det har de nå ligget en stund innendørs for å tørke, tørt og kjølig på en avis er perfekt. I helgen er tiden inne for neste steg.

Knollene renses og merkes godt. Foto: Espen Skarphagen.

Unngå råte - den smitter

Fjern mest mulig rester av jord. Alt som er av ødelagte knoller med sår eller råte skal bort. Er det råte kan det smitte til de friske knollene under hvileperioden. Friske og uskadde knoller har en større sjanse til å klare seg. Jeg klipper også bort mesteparten av de tynne rottrådene. Disse vil normalt bare tørke inn. Det er den tykke delen av knollen/roten som er viktig. Stilkene klipper jeg av på ca 5 cm lengde.

Neste års skudd kommer normalt fra overgangen mellom knoll og stilk eller basen av stilken. Resultatet er da en ren pen frisk knoll som er fast i fisken og med tørr overflaten (Ikke slik at den er skrumpet inn eller myk). Klar til overvintring!

Ferdig preppet, merket og renset. Foto: Espen Skarphagen.

Innpakning og oppbevaring

Når knollen er ferdig preppet pakker jeg den veldig lett og løst inn i avispapir med kun ett eller to ark. Det skal være luft rundt knollen. Deretter setter jeg den i en kurv eller kasse med god lufting. Jeg er blitt veldig glad i de grønne kassene her som klappes sammen når de ikke er i bruk. De er utrolig hendige og enkle å oppbevare. De kan stables både sammenslått eller oppslått.

Knollene pakket løst og luftig. her sover de godt til februar når de skal settes i gang. Foto: Espen Skarphagen.

Lagre riktig vei

Når jeg setter dem i kurv eller kasse sørger jeg for at det er maks to lag i høyden og at de er stablet løst med luft mellom. Sist men ikke minst; at de står rett vei med stilkene opp. Selv hadde jeg hadde nok ikke likt å stå på hodet med bena i været en hel vinter…

Tørt og kjølig

Knollene klarer fint å ligge andre veier også, men i naturen ville de ikke stått oppned. Jeg gjør det slik for at eventuelle tidlige skudd strekker seg i riktig retning. Ofte begynner de å skyte før de blir pakket ut igjen. Nye skudd vil alltid strekke seg oppover og etter lyset. Overvintring av georgine gjøres best tørt og kjølig (ca 5 grader).

For meg er det ikke en sommer uten frodige georginer. Foto: Espen Skarphagen.

Bruk metoden på flere knoller

Denne fremgangsmåten bruker jeg på alle mine knoller og løker. Skaugumbegonia og de andre knollbegoniaene tar heller ikke rare plassen når de ligger å hviler. Jeg skrev litt om de begoniaene jeg har for litt siden her. Disse knollene har også tørket litt slik at de er lette å rense for overflødig jord. Etter å ha brukt denne fremgangsmåten i 10 år har jeg kun mistet et par georginer under alle disse vintrene.

