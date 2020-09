Nå er det på tide å ta inn pelargoniaen

Espen Skarphagen er hageekspert og blomsterdekoratør. Han står bak bloggen skarpihagen.no , der han deler sine eksperttips rundt hage, uterom og blomster.

Dette innlegget er skrevet av Espen Skarphagen bak bloggen skarpihagen.no og Instagram-kontoen @skarpihagen.no.

Det er travle hagedager nå på høsten. Mye skal inn i hus og oppbevares frostfritt hvis vi skal ha dem igjen neste år. Jeg er spesielt glad i gamle planter som har vært med i noen år og som har en historie.

Pelargonia og fuchsia er noen kjente og kjære arter. Noen av mine er opptil 15 år gamle så det ville være utrolig leit å miste. Et par fuchsia har jeg arvet og de er som små trær. Det er ikke gjort i en håndvending å få tak i nye. Stiklinger setter jeg hver år men det er ikke før til våren.

Ikke ta stiklinger nå

Jeg har hørt flere varianter og forslag til oppbevaring og forberedelser for vinterdvale. Noen klipper ned, potter om, fikser og ordner nå på høsten. Samtidig tar de avleggere på høsten. Dette gjør ikke jeg.

Når plantene skal inn i hvile og vinterdvale er jeg opptatt av at de ikke blir tuklet for mye med. Skal jeg hvile selv vil jeg jo ha ro.

Unngå mugg i planten

Min erfaring er å ta plantene inn uten å klippe ned. Kun fjerne alle visne blader, blomster og knopper. (Dette er viktig!) De vil som regel ikke kunne utvikle seg allikevel. Visne blader og blomster som henger igjen gir som regel grobunn for mugg og sopp. Fjern fortløpende blader som gulner og løsner gjennom vinteren.

Alle visne blomsterstilker og blader fjernes før overvintring. Sånn som dette skal det IKKE se ut. Foto: Espen Skarphagen

Vann plantene lite

Samle blomsterstilkene fra flere Pelargoniaer i en bukett. De står flott i vase og har god holdbarhet. Foto: Espen Skarphagen

Vanning skal holdes til et minimum, kun en anelse fuktig jord. Beste for plantene er å bli satt lyst og kjølig. Helst mellom 5 og 10 grader. Blir luftfuktigheten høy bruker jeg luftavfukter. (enkle og rimelige finnes å få tak i) I et kjølig soveromsvindu eller et rom man ikke bruker er fint å kunne holde en lav temperatur. En kjeller med vindu kan også være perfekt. Da jeg tidligere bodde i leilighet brukte jeg trappeoppgangen som var kjøligere. Tenk kreativt, lyst og kjølig.

Vent til februar

Klippe tilbake og sette stiklinger gjør jeg til våren. Det er en veldig liten tilslagsprosent når stiklingene settes nå på høsten og min erfaring er at de fleste vil råtne. Brukes alle toppskuddene fra morplanten til våren vil mange flere slå røtter. Plantene skal allikevel klippes tilbake på våren før de starter vekstsesongen. Nye stiklinger og avleggere vil dermed gi en ny sommer med mange nye små planter. Dette kommer jeg tilbake til i februar.

Det er en ekstra god følelse å kunne fylle opp med egenproduserte planter. De du lager selv er ofte mye mer hardføre. De er vant med stellet du gir og trives med det. Ha en herlig høst!

