Noe av det beste ved en natt på hotell, er å kunne synke godt ned mellom kritthvite dyner, laken og puter i sengen og kjenne på følelsen av nærmest å være den første til å sove i sengetøyet. Det siste vi ønsker oss som hotellgjester, er å sove i en seng som bærer preg av at andre har brukt den før vi gjorde vår entré.

Gir «glorie-effekt» til hotellrommet

Se for deg følgende scene: Du har unnet deg hotellfrokost brakt på døren og skal til å ta en slurk av glasset med appelsinjuice, da ulykken inntreffer. Et lite øyeblikk glipper glasset og brått er det kritthvite sengetøyet farget med store flekker av gult. Et svart sengetøy ville kamuflert flekken bedre, men nå lyser det lang vei at du har hatt et uhell i sengen.

Det er her fargevalget spiller sin viktige rolle. Nettopp fordi sengetøyet – i likhet med håndklær og morgenkåpe – er hvitt, signaliserer hotellet at det tar renhold og renslighet på alvor. For mens du bør holde deg unna hårtørkeren og vannkokeren av hensyn til bakterier, skal du kunne stole på at det er helsemessig trygt å sove i sengen.

Det skal ha vært hotellkjeden The Westin som på 90-tallet gjorde hvitt sengetøy til standard for hoteller verden over. Deres tanke var at hvite sengeklær ville skape en «glorie-effekt» som gir gjestene den følelsen av at rommet er rengjort kort tid i forveien. Det hvite sengetøyet skal også ha gitt gjestene økt søvnkvalitet, ettersom deres inntrykk av hotellet var positivt takket være hvite laken, dyne- og putetrekk.

Din egen private hotellseng

Du trenger nødvendigvis ikke dra på hotell dersom du ønsker deg den gode hotellfølelsen. «Hotellstilen» på eget soverom har vært gjeldende i trendbildet de siste årene, og nordmenn har for lengst forelsket seg i en mer eksklusiv stil, inspirert av hoteller som The Thief , Clarion Hotel The Hub eller Amerikalinjen.

En oppredd seng ser unektelig mer delikat ut, særlig om du rer opp med lekre puter og pledd, og et mykt sengeteppe. Plasser hotellputer, som er ekstra store i størrelsen , bakerst og bygg på med mindre puter utover sengen . Legg til slutt et pent sengeteppe over sengen og dermed har du en pent oppredd hotellseng.

Så kan du jo supplere med hvite håndklær på badet, da kan du gjøre som hotellene og kjøre alt i samme maskinvask uten å tenke på fargesmitte. Og hvis flekkene ikke lar seg fjerne, uansett hvor kraftig vaskemiddel som benyttes, kan de enkelt blekes hvite.

