Gjør snekkerboden komplett med kvalitetsmaskiner fra Bosch på salg

Artikkelen inneholder annonselenker.

Bosch er verdenskjent for sin gode kvalitet, ut august kan du nå gjøre et kjempekjøp på en eller flere av deres maskiner. Hos Staypro.no er alt fra Bosch på salg til og med 31. august. Her får du oversikten over de største kuppene:

Kapp- og gjærsag på 1600W med skjæringsbredde opptil 312 mm. Skjæringshøyde opptil 70mm. Utstyrt med variabelt turtall, tosidig helningsmulighet, dobbel støvavsugingskanal og lasermarkør som tydelig markerer sagsnittet.

Kapp-og gjærsag fra Boch får du kjøpt her.

Selvnivellerende rotasjonslaser med synlig rød laserstråle for horisontal bruk. Lang rekkevidde med mottaker på opptil 400 m.

Rotasjonslaseren fra Bosch finner du her.

Sirkelsag på 1350W med 165 mm klinge og turtall på 4700 o/min. Utstyrt med motorbrems, 2-girs girkasse. Sagedybde opptil 63 mm.

Sirkelsagen får du kjøpt her.

Batteridrevet verktøysett med borskrutrekker, slagskrutrekker, borehammer, vinkelsliper og sirkelsag. Leveres komplett med batterier, hurtiglader og verktøyveske.

Verktøysettet får du kjøpt her.

Krysslaser med grønn laserstråle for horisontal og vertikal nivellering samt to loddpunkter. Arbeidsintervall opptil 15 m med nivelleringspresisjon på ±0,3 mm/m.

Krysslaseren finner du her.

Bajonettsag på 12 V i lite format som gir perfekt håndtering og mange bruksområder i tre, metall og plast. Obs! Leveres uten batterier og lader. Men Akkurat nå får du en Bosch ladepakke på kjøpet ved kjøp av 3 stykk 12V maskiner uten batteri. Ladepakken inneholder 2st 3,0Ah litium-ion-batterier og hurtigladeren GAL 12V-40. (Gjelder ut august)

Mini-tigersagen får du kjøpt her.

Multiverktøyet på 18V med kraftig EC-motor er det beste valget når du skal slipe eller skjære med høy presisjon. Suveren håndtering takket være den kompakte konstruksjonen. Obs! Leveres uten batterier og lader. Men ved kjøp av 3 stykk 18V Bosch-maskiner får du en ladepakke på kjøpet. (Gjelder ut august)

Multikutteren får du kjøpt her.

Vinkelsliper på 12V med 76 mm skivediameter og EC-motor. Den kompakte konstruksjonen gjør den til et praktisk verktøy på trange steder og over hodehøyde. Obs! Leveres uten batterier og lader. Men Akkurat nå får du en Bosch ladepakke på kjøpet ved kjøp av 3 stykk 12V maskiner uten batteri. Ladepakken inneholder 2st 3,0Ah litium-ion-batterier og hurtigladeren GAL 12V-40. (Gjelder ut august)

Vinkelsliperen får du kjøpt her.

Bajonettsag på 18V med høyeste turtall på 2700 slag/min for effektiv saging. Kapper opp til 100 granbjelker på en eneste lading. Obs! Leveres uten batterier og lader. Men ved kjøp av 3 stykk 18V Bosch-maskiner får du en ladepakke på kjøpet. (Gjelder ut august)

Tigersagen får du kjøpt her

Arbeidsbord for kapp- og gjærsager samt kombisager. Kan forlenges inntill 3,8 m for lang trelast. Justerbare underlag for arbeidsemnene med lengdestopp for presisjonsarbeid med lange arbeidsemner. Bordstativet er lett å transportere takket være lav vekt og ergonomisk bærehåndtak.

Arbeidsbordet finner du her.