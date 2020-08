Artikkelen inneholder annonselenker.

Den såkalte «hotellstilen» har vært i trendbildet i noen år nå og ser ikke ut til å forsvinne med det første. For vi nordmenn ser ut til å like den litt eksklusive stilen og henter mer enn gjerne inspirasjon fra hoteller som The Thief , Clarion Hotel The Hub eller Amerikalinjen. Men vil du skape hotellfølelsen hjemme, er det særlig fem ting du bør tenke på. Her er noen tips som kan hjelpe deg på vei!

Bestill overnatting og hent inspirasjon fra en rekke ulike hoteller her.

Myke tepper

Hva er vel mer behagelig enn å sette beina ned på et mykt og godt teppe i det du går ut av senga om morgenen, særlig om du har det gulvkaldt. Tepper demper dessuten akustikken, er lydisolerende og gir rommet et eksklusivt preg. Tepper av viskose er ekstra myke og egner seg godt til soverom.

Du får kjøpt en rekke fine tepper her.

Sengegavl

En sengegavl er definitivt prikken over i-en på soverommet. Ikke bare er det godt å lene ryggen inntil en sengegavl i stedet for en kald vegg når du skal lese en god bok, det er også med på å gi ekte hotellfølelse. Det finnes en rekke ulike størrelser, stoffer, farger og varianter å velge mellom.

En lekker sengegavl hører med om du ønsker hotellstil på soverommet. Denne sengegavlen er fra jotex.no. Foto: jotex.no

Kjøp en lekker sengegavl her.

Les mer og hent inspirasjon til soverommet her.

Fine lamper

Riktig og god belysning på soverommet er viktig og en lekker lampe kan fremstå som et smykke i rommet. Plasser en lampe på hver side av sengen, enten hengende ut fra veggen eller stående på nattbordet. Og husk å velge en lampe med en LED-pære som kan dimmes.

En LED-pære er dessuten strømbesparende og mindre brannfarlig.

Ellos.no har flere enn 4000 lamper å velge mellom og du finner de her.

Puter, pledd og sengeteppe

Re opp sengen med store hotellputer og et mykt sengeteppe. Dette sengeteppet i fløyel er fra Ellos.no. Foto: Ellos.no

En oppredd seng ser unektelig mer delikat ut, særlig om du rer opp med lekre puter og pledd, og et mykt sengeteppe. Plasser hotellputer, som er ekstra store i størrelsen, bakerst og bygg på med mindre puter utover sengen. Miks gjerne flere ulike farger og mønstre sammen. Legg et pent sengeteppe over sengen, og voila! Du har en pent oppredd hotellseng!

Kjøp sengetepper og puter her.

Tapet

En lekker tapet kan løfte ethvert soverom. Og du trenger ikke tapetsere hele rommet, én tapetsert vegg er ofte nok. Velg en tapet som gjenspeiler din personlighet for ekstra særpreg og sørg for å investere i en tapet av god kvalitet som du kan ha glede av lenge.

Her kan du kjøpe en rekke fine tapeter.

Mykt og behagelig sengetøy

Å sove i et mykt og godt sengetøy gir det beste grunnlaget for en god natts søvn. Sengetøy av krepp er svalt å sove i om sommeren, lin er slitesterkt, mens økologisk bomull og sateng kjennes godt mot huden. Ikke bare gir nytt sengetøy deg en god følelse, det er også med på å fornye rommet og det ser delikat ut. Et tips er å velge ulike farger eller mønster på dynetrekk og putevar, for et mer spennende uttrykk.

Hvitt sengetøy er lekkert og delikat. Sengesett fra ellos.no. Foto: Ellos

Kjøp nytt og lekkert sengetøy her.