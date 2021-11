De 12 beste julegavene til under 500 kroner

Vi har funnet perfekte julegaver under 500 kroner.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mange har en grense på 500 kroner på julegavene. Det er mye å velge i mellom, men vi har plukket våre favoritter i jungelen av julegaver. I denne listen finner du forslag til både han og henne, gammel og ung, og folk med ulike interesser - Rett og slett noe for en hver smak.

Varmesåler er perfekt for de kaldeste dagene man står mye stille. Foto: Kjell.com

Ingen liker å fryse på bena, og hva er vel bedre enn å gi en varmende julegave? Oppladbare varmesåler til skoene er gull verdt på kalde dager når tykke raggsokker ikke er nok. Disse sålene selges i One Size. De klippes enkelt til ønsket størrelse og kobles til batteri som kan festes til skoene. Dette var testvinneren hos TV 2 Hjelper deg.

Varmesålene får du kjøpt hos Kjell & Company.

Denne ildfaste formen fra Le Creuset er perfekt til blant annet lasagne. Foto: Christiania Glasmagasin

Ethvert kjøkken burde ha en ildfast form fordi den har så mange bruksområder. Denne er glimrende til å steke kjøtt eller grønnsaker i ovnen, for ikke glemme perfekt til oppvarming av mat og kjempekjekk til lasagne. Le Creuset er noe av de beste man kan få til kjøkkenet, så dette er en julegave som vil bli satt pris på. Bonusen er at den vil vare i mange år.

Den ildfaste formen får du kjøpt hos Christiania Glasmagasin.

Med en keramisk kniv fra Kyocera unngår man de største ulempene med keramiske kniver - at de ikke er spesielt skarpe. Foto: Bakeren og Kokken

En enorm fordel med keramiske kniver, er at de går i oppvaskmaskinen og praktisk talt er vedlikeholdsfri. Japanske Kyocera lager kanskje de beste keramiske knivene man får kjøpt. Dette er en liten, all-round kniv som alle som som liker å lage mat blir svært glade for. Dessuten kommer den sylskarp ut av pakningen og er øyeblikkelig klar for bruk.

Kniven kjøper du hos Bakeren og Kokken.

Ullvotter er fint å ha i kulden. Foto: Anton Sport

Alle blir glad for et par skikkelig gode vanter, og det er noe man heller ikke kan få nok av. Disse ullvantene fra svenske Hestra er strikket av varm shettlandsull. Det fine med shettlandsull, er at de holder hendene varme under kalde og fuktige dager. De gir samtidig god isolasjon ned til 5 minusgrader.

Hanskene kjøper du her hos Anton Sport.

750 biters puslespill holder hjerneaktiviteten i gang i julen. Foto: Care of Carl

Dette lekre puslespillet på 750 biter viser et historisk kart over Manhattan i New York og er en fin juleaktivitet for hele familien i juleferien. Dette er en gave som vil bli satt pris på og som bidrar til familiehygge, avslapning og hjernetrim på en og samme tid. Rett og slett et kinderegg.

Puslespillet fås kjøpt hos Care of Carl.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Care of Carl

Hold varmen med stil med denne luen fra Polo Ralph Lauren. Den er laget i myk merinoull som både er veldig mykt og varmt. Perfekt for kalde dager, og en julegave å få. Finnes i mange ulike farger.

Luen kjøper du hos Care of Carl.

Det finnes mange puter egnet for å pakke i sekken og ta med seg på tur, men vi tør påstå at ingen er så komfortable som denne. Foto: Derute.no

Det finnes mange puter beregnet for telt og campingturer på markedet, men vi tør påstå at det er ingen som er så komfortable som denne fra Therm-A-Rest. Dette er en favoritt blant mange backpackere fordi den kan komprimeres til å ta veldig liten plass, uten at det går utover komforten.

Puten fås kjøpt hos Derute.no

Det beste med paninigrill er at den kan brukes som mer enn et toastjern. Foto: Ellos

Paninigrill er det allsidige søskenbarnet til toastjernet. Med denne kan du gjøre alt fra å varme baguetter til å grille biff og steke bacon. Denne paninigrillen fra det britiske kvalitetsmerket Russel Hobbs vil mange sette pris på å få i julegave.

Paninigrillen fås kjøpt hos Ellos.

Gaveeske med krydder fra Nicolas Vahe. Foto: Lunehjem.no

Krydderblandingene fra Nicolas Vahe er en populær gave under juletreet med god grunn. Her får du fire ulike smaker på krydderet som setter en ekstra spiss på smaken. Gaven som både er hyggelig å og å gi. Boksen inneholder fire ulike blandinger: Salt, parmesan og basilikumsalt, pepper og Vahes hemmelige krydderblanding.

Gaveesken kjøper du hos Lune Hjem.

Gavesett fra Rituals er hyggelig å gi til noen helt spesielle. Foto: Lyko

Gi bort litt luksus i hverdagen som julegave med dette herlige gavesettet fra Rituals. Det inneholder dusjskum, hair og body mist, fuktighetskrem og duftpinner. De fire produktene er alle populære hver for seg, og er en ettertraktet gave som et sett.

Gavesettet fra Rituals kjøper du hos Lyko.

Drammeglass fra Swix gjør seg på hytta. Foto: Anton Sport

Drammeglass som ser ut som skismøring er den perfekte julegaven til ham eller henne med hytte. Drammeglassene gjør det ekstra morsomt å belønne seg selv eller andre for innsatsen i skisporet, eller som tilbehør i smøreboden.

Drammeglassene kjøper du hos Anton Sport.

Hengekøye er den ideelle julegave til turinteresserte, eller en du vil utfordre til å bli med på tur i marka. Foto: Jakt & Friluft

I dag trenger man ikke reise så langt for å nyte gode naturopplevelser. Mange har fått øynene opp for gleden med hengekøye, og det med god grunn. Det er ikke bare hyggelig å få en hengekøye i julegave - det kan også brukes som en utfordring til mottakeren om å dra ut på turer sammen.

Denne hengekøya fra Jakt & Friluft inkluderer alt man trenger for å komme seg på tur. Tau, myggnetting og snakeskin er inkludert.

Hengekøya kjøpes hos Jakt & Friluft.