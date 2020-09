Gjør et kupp på varm ull hos GetInspired

Artikkelen inneholder annonselenker.

Merker du at vinden biter i kinnene om dagen? Høsten er i gang og det er på tide å finne frem det varme tøyet. Ull fra innerst til ytterst er det aller beste for holde varmen, og akkurat nå får du 25% rabatt på alt av ull hos GetInspired.no. Husk å bruke rabattkoden ULL25 når du skal betale.

Myk og kløfri ulltrøye fra Johaug i 100% merinoull. Foto: GetInspired

Ull du skal ha rett mot huden bør være mykt og kløfritt. Merinoull er nettopp det, og derfor passer ulltrøyen fra Johaug svært godt som ull-laget du bør ha innerst mot kroppen. Ulltrøyen kommer i fem ulike farger, med høy hals og skjult glidelås på siden.

Her finner du ulltrøyen fra Johaug.

Deilig, varmt og lekkert ullskjerf fra Urban Pioneers. Størrelse: 45 x 190 cm Foto: GetInspired

Pakk deg inn i et varmt, stort og deilig skjerf fra Urban Pioneers. Dette lekre skjerfet kommer i fem ulike farger, og er et must som trendy og behagelig tilbehør utover høsten og vinteren.



Bea Wool Scarf fra Urban Pioneers finner du her.

Herlig hverdagsgenser til kalde dager. Foto: GetInspired

Søt og myk genser til hverdagsbruk fra Ichi. Genseren er ribbestrikket med ballongermer og finnes i fargene svart og grå. Inneholder 15% alpakkaull.

Kjøp Amara long sleeve rib her.

Varm og stilig ullgenser med hals med glidelås fra Devold. Foto: GetInspired

Varm og robust genser i spreke farger fra Devold. Høy hals med glidelås og to lag ull. Forsterkninger på albuene og hull til tomlene i mansjettene. Genseren er av 100% ren, ny ull.

Her finner du Slogen Woman Zip Neck fra Devold.

smekkerpant Naturlig lukthemmende ullundertøy i 100% merino.

Myke, kløfrie ullstilongs fra Kari Traa i 100% merinoull. Smekker Pant er både naturlig lukthemmende og pustende. Elastisk linning og flatlock-sømmer for komfort.

Her kan du kjøpe Smekker Pant ullundertøy.

Lue og votter fra Johaug i varm ullmiks. Vottene har mykt fleecefôr. Foto: GetInspired

Stilig tovet lue og votter i ullmiks fra Johaug. Perfekt for både en sporty og urban look. Vottene har mykt fleecefôr.

Her finner du lua Lumber Woolmix Beanie.

Her finner du vottene Lumber Woolmix.