Dette trenger du i en krisesituasjon

Naturhendelser, tekniske problemer, terror, store ulykker eller sabotasje kan føre til at man mister strøm eller vann, og at det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. DSB anbefaler derfor at man har tenkt gjennom, og er

forberedt på, hvordan du kan klare deg selv i minst tre dager ved en hendelse. Er du forberedt kan du kanskje også hjelpe andre som ikke er det.

Her er lista over det DSB mener du minimum bør ha klart, og hvor du får bestilt dette på nett:

Man tar fort vann for gitt, det er bare å vri på krana så kommer det i strie strømmer. Men når det plutselig er borte, blir gode råd dyre. Dermed er det en super forsikring å ha kanner med vann stående klart i tilfelle. Til en familie på fire, bør man derfor ha to 20-literstanker stående. Lagre vann i rene beholdere, og la det stå kaldt og mørkt. Da kan vannet stå i årevis uten at det blir farlig å drikke det. Vannet kan etter en stund ta smak av beholderen, uten at dette gjør det farlig å drikke det. For smakens skyld kan du bytte ut vannet én gang i året.

Du trenger minst tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person. Disse har lang holdbarhet, og kan dermed lagres lenge.

Husk å velge mat du og de i familien synes er godt. Med det utvalget som finnes i dag, er det ingen grunn til å ikke kose seg med krisematen.

Hold humøret og energien oppe med litt snacks.

Knekkebrød, havregryn og pålegg

Lagre to pakker knekkebrød, en pakke havregryn og tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person.

Sørg for å aldri gå tom for medisiner du er avhengig av. Du kan faktisk bestille reseptbelagte legemidler på nett så lenge du har en elektronisk resept. Slik går du frem om du skal bestille medisiner på nett.

Turkjøkken

Det er ikke noe særlig å spise kald tørrmat. Varm mat er definitivt noe som øker komforten. Sørg derfor for å ha en grill eller et turkjøkkken som går på gass eller ved tilgjengelig.

Husk at du også bør ha ekstra gassbeholdere liggende, i tilfelle du skulle gå tom.

Med dette turkjøkkenet fra Biolite, kan du også lade telefonen.

Turkjøkkenet fra BioLite er ekstra nyttig i en krisesituasjon. For i tillegg til å lage mat på denne, kan du også lade telefonen eller LED-lykter.

Om du ikke liker tanken på å oppbevare gass i huset: Dette turkjøkkenet drives på ved, som du får kjøpt i pelletsform her:

Stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe. Det blir fort veldig mørkt uten strøm i vinterhalvåret i Norge. Sørg for å ha gode lyskilder som virker selv når

En batteridrevet lanterne gir godt med lys i rommet.

strømmen har gått.

Lampe og batteribank i ett.

Husk også batterier og batteribank. Lykten fra BioLite fungerer både som en lampe og som en batteribank så du kan lade mobilen.

Hold varmen! Har du vedovn – sørg for å ha et lager med ved. Har du kun elektrisk oppvarming hjemme, anbefaler DSB at du skaffer deg en gassovn til oppvarming om krisen skulle ramme. Husk at du også trenger et lager med lightere eller fyrstikker.

Er det noe ethvert hjem bør ha, er det et velutstyrt førstehjelpsskrin. Gjør deg kjent med innholdet i pakken, så du er klar om små eller store ulykker skulle inntreffe.

Husk å fylle på i førstehjelpsskrinet om du skulle bruke noe fra det. Sørg for at førstehjelpspakken også inneholder våtservietter og desinfeksjonsmiddel.

I tilfellet en atomulykke, anbefaler DBS alle til å ha jodtabletter tilgjengelig hjemme. Tablettene skal forebygge radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen ved tilfelle av radioaktivt nedfall. Disse skal kun brukes etter anbefaling fra myndighetene.

Få tilgang til viktige nyheter og beskjeder i en krisesitasjon via radio. Sørg for å ha en DAB-radio som kan gå på batteri. Vil du være ekstra sikker, velger du en radio med flere oppladningsmuligheter. Radioen fra Sangean kan lades via et solcellepanel i tillegg til vanlig Micro-USB. Radioen har også innebygd sirene og lommelykt, med mulighet for innstilling for SOS-blinking. Du kan også bruke radioen som en batteribank til å lade opp for eksempel mobiltelefonen.

Toalettpapir

Sørg for å ha ekstra tørkepapir eller toalettpapir nok til tre dager i hus.

Å holde varmen er noe av det viktigste du kan gjøre i en krisesituasjon - og kanskje det vanskeligste dersom det er skikkelig kaldt. Sørg for å ha nok varme klær – helst ull – tilgjengelig.

Gode soveposer til hele familien kan fort bli livsnødvendig.

