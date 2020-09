Artikkelen inneholder annonselenker.

Skjortejakken er høstens «must-have». Et perfekt overgangsplagg som passer til så og si alt du har i skapet fra før. Du får den i ulike tykkelser, farger og design, og med flere lag kan du bruke jakken fra tidlig høst til kalde vinterdager.

Når det er litt kjølig ute er det perfekt å style den som en jakke over antrekket ditt, og når vinterkulda setter inn kan du bruke den som en god og varm skjorte over jeans. Skjortejakken skal være litt stor i størrelsen, såkalt «oversized», noe som gjør at du har god plass til å style antrekket ditt med flere lag.

Dette er de fineste skjortejakkene akkurat nå:

Den klassiske

Oversized Wool Blend Workwear Shirt fra & Other Stories med 60% ull fåes i flere fargevarianter. Her, fra venstre, creme, dark burgundy og oatmeal. Foto: & Other Stories

Jakken er inspirert av den klassiske arbeidsskjorten. Den er oversized og dekker så vidt rumpa, noe som er godt på kalde dager. Du kan enten gå for en ensfarget jakke som denne fra & Other Stories i en deilig, mørk burgunderfarge . Jakken har hele 60% ull, en høyere andel en flere vinterkåper, og vil holde deg varm også i vinter om du styler den med en tykkere ullgenser og et varmt skjerf. Du får også jakken i farger som lyseblå , brun , beige og kremhvit.



1. Krista Shirtjacket fra Norr | 2. Viksa jakke fra Noella | 3. Lovisa Check fra Ellos Collection Foto: Miinto / Ellos

Ønsker du en mønstrete jakke er det ruter og hundetannmønster som går igjen. Krista Shirtjacket fra Norr har et mønster med store ruter i jordtoner og holder deg varm med 60% ull. Ønsker du en rutete jakke med mer feminint snitt er Viksa jakke fra Noella, også med 60% ull, et godt valg.



Det klassiske, svarthvite hundetannsmønsteret får du på jakken Lovisa Check fra Ellos Collection.

Den litt kortere varianten

1. Børstet jakke med ruter fra NA-KD | 2. Viksa short jakke fra Noella | 3. Oversized kort jakke i ullblanding fra NA-KD Foto: NA-KD / Miinto

Skjortejakken kommer også i en kortere variant, som ligner på en klassisk olajakke, men fortsatt i tykt og godt stoff. På denne jakken fra NA-KD med hundetannsmønster i nedtonede farger er de klassiske store skjortelommene på brystet beholdt, men jakken er kortere enn de klassiske skjortejakkene.

Synes du de store brystlommene blir for dominerende, kan du heller gå for Viksa Short Jakke fra Noella hvor lommene er flyttet lenger ned. Denne jakken kommer i flere varianter, både ensfargede og med mønster. Se hele utvalget hos Miinto her.

Ønsker du derimot å gå andre veien, og vil ha en enda mer oversized look, er denne jakken i ullblanding fra NA-KD perfekt.

Fremhev midjen med et belte

1. Skjortejakken Lisa fra Ellos Collection | 2. Svart jakke med belte fra Lindex | 3. Oversized belted shirt jacket fra & Other Stories Foto: Ellos / Lindex / & Other Stories

Synes du de klassiske skjortejakkene blir for boksete og ønsker å fremheve midjen mer, får du jakkene i en noe lengre variant med belte. Skjortejakken Lisa fra Ellos Collection med knytebelte i midjen har de klassiske skjorteelementene som store knapper og brystlommer. Vil du ha en mørkere jakke er denne svarte fra Lindex et godt alternativ. Fortsatt med de klassiske skjortedetaljene, men med et knytebelte i midjen.

Du får selvfølgelig også denne jakken i mønster, som denne rutete i enten beige eller svart fra & Other Stories.

Fri for ull

1. Fanny jaquard jacket | 2. Olive corduroy shirt | 3. Alina pu shirt | Alle fra Gina Tricot Foto: Ginatricot.com

Var du egentlig på utkikk etter en tynnere jakke? Ta det med ro, skjortejakken får du også i andre stoffer. Hos Gina Tricot får du blant annet den Fanny jaquard jacket med sprekt sebramønster i bomull, Olive corduroy shirt i kordfløyel i både en klar blåfarge eller hvit, og ikke minst den delikate Alina pu shirt i PU-skinn.

Se hele utvalget hos Gina Tricot her.

Fant du ikke det du lette etter? Flere skjortejakker finner du her:

& Other Stories | NA-KD | Ellos | Miinto | Lindex | Gina Tricot