8 tilbud du ikke kan gå glipp av

Artikkelen inneholder annonselenker.

Nå får du blant annet 60% rabatt på Lumen Helios S15 LED fjernlys (NÅ kr 1199) i høstens råeste Ekstralys-kampanje. Foto: Ekstralys

Er det noe vi har mye av i Norge, er det mørke i vinterhalvåret. Vi har også mange uopplyste veier, der det fort kan skje ulykker en mørk vinternatt. Nå får du opptil 60% rabatt på lys, pærer og annet tilbehør i høstens råeste kampanje hos Ekstralys.

Lenge har reglene for ekstralys på bil vært svært strenge, men i 2018 ble reglene endret. Nå kan man montere så mye fjernlys man ønsker (ikke tåkelys), og det er ingen begrensning på styrken.

Nå kan du blant annet spare 1200 kroner på disse jaktstøvlene fra ALFA og 220 kroner Super Thermo Zip Polo fra Brynje. Foto: Milrab

Høstens jaktsesong er i gang og Milrab kickstarter sesongen med gode tilbud på blant annet jaktstøvler og tursko fra Alfa, Crispi og Lundhags. Milrab har også rabatterte priser på superundertøy og varme ytterklær.

I tillegg får du nå gode priser på utstyr du trenger for en god jaktopplevelse, som kikkerter og jaktradio.

Superdeilig bambussett i nydelig mønster og farge. Du får det kun hos Get Inspired og nå kupper du det til 30% rabatt! Foto: Get Inspired

Høstnyhetene renner inn hos Get Inspired og nå får du opptil 60% på en mengde av høstens klær og sko. Trenger du nytt ullundertøy eller kanskje noen gode sko til høstens tur og trening? Du får også rabatt på klær fra merker som Levi's, Dr. Denim og Nike.

I Get Inspireds kampanje på høstnyheter finner du treningsklær, friluftsklær og fritidsklær til sporty damer til gode priser. Her har du muligheten til å gjøre et ordentlig kupp! La deg inspirere av alle de freshe produktene og klikk hjem dine favoritter rimelig i dag!

Tango Padded Jacket fra Adidas er blant produktene du nå får 25% rabatt på hos Sportamore. Foto: Sportamore

Gjør kupp på dine favoritter! Trenger du ny høstjakke? Eller kanskje noen nye treningsklær? Akkurat nå får du 25% rabatt på tusentalls produkter hos Sportamore.

Du får blant annet flotte høstjakker til både mann og dame, i tillegg til sko, klær og utstyr på salg. Rabatten på 25% legger du til i handlekurven, og husk at du får gratis frakt når du handler for over 499 kr og gratis retur i Nordens største sportsbutikk på nett, Sportamore.

Kampanjen varer til og med 10. september.

Hørselvern med hodebøyle, aktiv medhøring og Bluetooth for musikkstreaming fra Hellberg får du nå til kr. 1749 hos Stapro. Foto: Staypro

Skal du pusse opp i høst? Ikke glem å tenke sikkerhet – bruk hørselvern når du opererer høylytte verktøy. Akkurat nå får du superpriser på allerede prisverdige hørselvern fra populære Hellberg hos Staypro! Dette er hørselvern med innebygd bluetooth som du kan koble til mobilen og strømme akkurat den musikken eller de podkastene du ønsker. Det gjør jobben til en lek!

Du får nå kampanjepriser på alt fra små hodelykter til større arbeidslamper som lyser opp et helt rom hos Staypro. Foto: Staypro

Godt arbeidslys er nøkkelen til å gjøre en god jobb når du skal pusse opp i høst og vinter. Akkurat nå har Staypro kampanjepriser på flere av sine favoritter. Blant produktene på salg finner du alt fra små hodelykter som er perfekt til detaljarbeid til store gulvlamper som lyser opp et helt rom.

Vindusmarkisene fra Grønt Fokus får du i flere farger og modeller slik at du enkelt kan finne den som passer ditt hjem best. Foto: Grønt Fokus

Nå får du 25% rabatt på alle vindusmarkiser hos Grønt Fokus. Slipp inn lyset når du selv ønsker! Vindusmarkisene stenger ute nærmere 100% av solstrålenes varme.

De kommer i flere forskjellige modeller og farger slik at du enkelt kan finne den modellen som passer best til ditt hjem. Du kan velge å bestille markisene med motor som gjør at du enkelt kan justere dem opp og ned med en fjernkontroll.

Kampanjen varer frem til 28. september.

Nå får du blant annet denne sporty, varmende og myke dunjakka fra Johaug i den fresheste fargen til bare 1500 kroner hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

På kalde høst- og vinterdager er gode, varme jakker det beste man kan ha på seg og akkurat nå får du opptil 60% rabatt på deilige jakker hos Get Inspired.

Du finner blant annet jakker fra kjente merkevarer som Johaug, Kari Traa, Twentyfour og Svea til svært gode priser. Her kan du gjøre gode kupp på jakker som holder deg varm resten av sesongen.

