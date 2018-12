Slik steker du ribba

Å få sprø svor er ikke så vanskelig som du kanskje tror.

Denne saken er betalt av Eurocash.

Slik gjør du:

1. Legg ribba med svoren opp i en langpanne med vann.

2. Stek ribba i ovnen i 45 minutter på 175 grader.

3. Ta ribba ut av ovnen når tiden er ute, og legg en tallerken opp ned under midten av ribba slik at vannet renner av på sidene. Du kan også bruke en ball av aluminiumsfolie.

4. Sett ribba tilbake i ovnen igjen på 150 grader i 1,5 time.

5. Når tiden er ute, øk varmen til 225 grader og stek ribba i 15-20 minutter til.

Obs! Det er de siste minuttene som gjør svoren sprø, men her må du følge nøye med! På bare få minutter kan svoren bli brent, så hold hele tiden et øye på ovnen. Vær også oppmerksom på at alle ovner er forskjellige, så et godt tips er å lage en prøvemiddag før julaften. Da vet du hvor lang steketid kjøttet trenger i nettopp din ovn for å oppnå ønsket resultat.

Ribbe egner seg godt som restemat. Bare pass på å oppbevare kjøttet riktig. Foto: iStock

Ribbe som restemat er også godt. Spis den på lefse eller hvorfor ikke på pizzaen? Ferdig stekt ribbe holder seg 4-5 dager i kjøleskap. Kjøttet kan også fryses. Men, og dette er viktig: sørg for at ribba ikke står for lenge i romtemperatur på kjøkkenbenken da bakterier oppstår fort.

Forbered gjerne julemiddagen kvelden i forveien!