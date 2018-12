Én deig - 7 slag

Lag pepperkaker med en vri!

Pepperkaker har røtter 800 år tilbake i tid og har blitt bakt i Skandinavia siden 1400-tallet. Før det ble vanlig at folk hadde komfyr hjemme, kjøpte man pepperkaker i bakerier eller fra gårder som hadde bakerovn. Men jo flere komfyrer som kom på plass i de norske kjøkken, jo flere pepperkakebakere ble det rundt om i landet. Og grunnen til at det heter pepperkaker, selv om peppernivået er lavt, er at «pepper» en gang var betegnelsen på alt krydder. Å pepre maten var det samme som å krydre den.

Enkelt å bake

Mange synes en variasjon av de tradisjonsrike kakene smaker enda bedre. I Tyskland, som regnes som pepperkakenes hjemland, putter de gjerne honning i pepperkakene for en mer søtlig smak. I England er det ingefær som dominerer i deigen og kakene kalles derfor «ginger bread», eller ingefærbrød. Her hjemme blander vi inn krydder som nellik, kardemomme og kanel for å få smaken som hører julen til.

De brune kakene kommer i utallige former og kan gomles rett fra kjøpeboksen, og det er en enkel bakst å lage selv. For mange voksne er baking av pepperkaker et godt minne fra barndommen som dukker opp igjen ved kjøkkenbenken sammen med egne barn og med kjevle i hånd. Kakene kan holdes helt enkle eller du kan slippe kreativiteten løs. For mulighetene er mange, og det finnes en rekke spenstige varianter du kan prøve deg frem til enten ved å gjøre små endringer i deigen eller eksperimentere med tilbehøret.

Grunnoppskrift på pepperkaker får du under, men her er noen forslag til spennende og smakfulle ting du også kan teste.

Prøv syv varianter av én deig

1. Lag en nøtteblanding ved å blande et utvalg gode nøtter som du koker noen minutter til skallet blir lett å fjerne. Bland nøttene med et par spiseskjeer melis og stek dem sammen med litt smaksfri olje til de får ekstra brunfarge. Når nøttene er avkjølt, grovhakkes de og fordeles på pepperkakene. En god honning topper det hele.

2. Til denne blandingen er det også godt med blåmuggost. Kjøp gjerne en med litt sting i. Vil du ha det enklest mulig, tar du blåmuggost på tube og smører på nystekte pepperkaker.

Glad i både ost og pepperkaker? Da er blåmuggost og pepperkaker nærmest en uslåelig kombinasjon. Foto: Eurocash

3. Ønsker du pepperkaker som ligner de tyske, kan du enten blande inn litt honning eller teste deg frem med allehånde og muskatnøtt i det tørre i oppskriften under, og smelte ønsket mengde mørk kokesjokolade sammen med smør og sirup.

4. En annen variant er tyrkiske pepperkaker som du får ved å smelte inn Tyrkisk pepper-drops sammen med sirupen i grunnoppskriften, og deretter bake som vanlig.

5. Du kan også prøve å gå ned på mengden sukker og teste deg frem ved øke mengden av krydder som anis, ingefær og vanilje til du får din helt egen oppskrift.

6. Er du glad i ostekake bør du prøve denne varianten med pepperkaker i bunn av et glass. Lag ostekakebunn som vanlig, men bytt ut kjeksen med pepperkaker og fordel blandingen i små glass i stedet for i en kakeform. Selve osteblandingen kan lages på mange ulike måter, og som topping kan du blande biter med pepperkaker sammen med favorittsyltetøyet.

7. En dekorasjon litt utenom det vanlige er å lage marmoreffekt med glasuren. Det får du ved å blande melis til ønsket konsistens og dryppe konditorfarge i bollen. Bruk så en nål til å dra det rundt uten at det blandes helt. Deretter heller du blandingen på kakene og danderer som du vil.

God baking!

Grunnoppskrift pepperkakedeig

Foto: Colourbox

300 g smør

3 dl sukker

8 dl hvetemel

1 dl mørk eller lys sirup

1-2 ts hver av ingefær, nellik, pepper og kanel

2 stk egg

4 ts natron, eller 2 ts bakepulver om du vil ha litt seigere pepperkaker

Slik gjør du:

1. Bland smør og sirup i en kjele og smelt sukkeret i blandingen. Tilsett krydder og rør sammen.

2. La blandingen avkjøles litt før du rører inn egg. Deretter har du i natron eller bakepulver, og sikter melet til det blir jevnt. Deigen må pakkes inn i folie og stå kaldt i noen timer, gjerne over natten.

3. Når du er klar til å bake har du litt mel på bordet og kjevler deigen 3-4 mm tykk. Form til figurer som du steker midt i oven på 175 °C i ca. 10 minutter. Avkjøl kakene på rist og oppbevar dem i en tett boks. Kakene har lang holdbarhet.

Til en enkel melisglasur trenger du dette:

Melis

Eggehvite som blandes inn litt og litt

Noen dråper sitronsaft

