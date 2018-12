Slik lager du perfekt juleribbe

Få slakterens beste tips

Denne saken er betalt av Eurocash.

Fra ferskvaredisken på Eurocash i Strømstad selger de 15 tonn ribbe til jul. Slakter Göran Johansson sier det ikke er så vanskelig å få til god, saftig og sprø juleribbe som mange tror. Her er hans beste tips:

1. Velg ribbe med nok fett

Slakter Göran Johansson gir deg tipsene for god, saftig og sprø juleribbe. Foto: Eurocash

- Noen ønsker seg magrere julemat, men det er ikke på ribba du skal spare inn på kaloriene. Derfor: Velg et ribbestykke som har nok fett. Fettlaget under svoren bør være minimum en halv centimeter, gjerne mer. Fettet er med på å gjøre kjøttet mer saftig og smakfullt.

2. Vit forskjellen på tynnribbe, midtribbe og familieribbe

- En tynnribbe er et stykke av ribbesiden uten kotelettkam, og er den ribbevarianten som det selges aller mest av. Den har godt med fett og er god på smak. Midtribba, altså midtdelen av grisen, har med hele kotelettkammen med ben. Kjøttet her er magrere, men selve kotelettkammen er tykkere, slik at midtribba trenger mer steketid enn tynnribba. Familieribba er, som navnet tilsier, særlig populær blant barnefamilier. Familieribba er nesten det samme som midtribbe, men her er det meste av ryggbeinet tatt bort. Det gjør kjøttet enklere å steke og skjære opp.

Prøv også: Delikatesserødkål - en syrlig, søt og krydret klassiker til juleribba.

3. Forbered julemiddagen kvelden før

Foto: Eurocash

- Fersk ribbe holder seg 3-4 dager i kjøleskap. Har du fryst ribbe, må du ta frem ribba i god tid, gjerne et par dager før julaften. Tin den i kjøleskapet. Det beste er å steke ribba på julaften, men du kan også steke den dagen før. Sørg bare for å avkjøle den godt før den settes tilbake i kjøleskapet. Og oppbevar for all del ikke ribba under plastfolie, da blir den fuktig og den sprø svoren blir borte.

4. Slik steker du svineribba

- Stek ribba 45 minutter på 175 grader med svoren ned i en langpanne med vann. Når tiden er ute, snur du ribba. Legg ribba på en grillrist med en tallerken under, eller lag en opphøyning ved hjelp av folie. Da renner væsken av. Stek den videre på 150 grader i 1,5 time. Deretter stekes den videre i 15-20 minutter på 225 grader. Det er de siste minuttene som gjør svoren sprø. Men vær obs, her er det fort gjort å svi svoren! Ofte kan svoren bli brent på bare et lite minutt, så følg nøye med. Husk at alle ovner er forskjellig, så et lurt tips er å lage en prøvemiddag i god tid før julaften. Da vet du hvor lenge kjøttet bør stekes for å få ønsket resultat.

La deg friste av denne lekre retten: Kanelristede rosenkål med mandler.

5. Ribbe som restemat

- Ribbe er perfekt restemat. Bruk den på lefse, på brødskive eller til og med på pizza. Stekt ribbe holder seg i 4-5 dager i kjøleskap, og har du enda mer kjøtt igjen etter det, kan det med fordel fryses. Men, og dette er viktig: Pass på så ikke ribba står for lenge ute på kjøkkenbenken. Kjøtt er sensitivt for temperaturforskjeller og bakterier oppstår fort. Forsyn deg med det du skal ha, og sett kjøttet raskt tilbake i kjøleskapet.

Flere juleoppskrifter får du på Eurocash.se/godjul