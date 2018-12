Ville heller bygge nytt hus enn å pusse opp gammelt hus fra 1700-tallet

Å restaurere et gammelt hus kan være et sjansespill. Det kan bli både dyrt og tidkrevende. På Strandbekk gård fikk de tillatelse til å rive og bygge nytt.

Det har sett bedre dager, våningshuset på Strandbekk gård i Skjeberg. Til tross for påvist råte i både bunnstokk og lafteknuter, store setninger i grunnmuren og råte i baderomsveggen, har Lise Lissner og Yngve Falkensten skapt et varmt hjem for seg og sine to barn.

Da huset ble bygd i år 1700 – eller muligens før det – var det et stort og staselig hus. Opp gjennom generasjonene har det forfalt på en måte som gjør det kostbart å restaurere, mener Falkensten.

Alt er skjevt

Fra huset, som har en grunnflate på omtrent 150 kvadratmeter, har paret utsikt ned mot Skjebergkilen og Falkensten båthavn. Her har Yngve mangt et barndomsminne fra da bestemoren bodde der. Selv overtok han eiendommen for 15 år siden og gjorde noen utbedrende tiltak for å kunne bo der.

- Men som du ser er alt skjevt her inne, sier han.

Det gamle huset på Strandbekk gård var skjevt, trekkfullt og hadde store råteskader. Foto: Magnus Knuten Bjørke

Kostbart å pusse opp

Å pusse opp et slikt gammelt og ødelagt hus, må være for spesielt interesserte med stor lommebok, mener Lise. Hun antyder at et slikt prosjekt ville koste minst fem millioner kroner med en fullverdig annenetasje, en pris som var uaktuell for ekteparet å bygge for.

- Hvor skulle vi bo i mellomtiden? Jeg vil tro at det ville ta minst to-tre år å gjennomføre et slikt prosjekt, noe som betyr betydelig utgifter til leie av bolig, sier hun.

Lang prosess

Det er ikke uten videre en enkel sak å rive et hus som kommunen kan dokumentere er bygd senest år 1700. Det til tross for at det ikke er fredet. Huset er registrert i verneklasse C, noe som innebærer at huset er vurdert som en bygning med mindre verneverdi, men gjerne av betydning for miljøet. Det har vært en hard kamp mot regelverket, sier Yngve.

Når Yngve og Lise ønsket å rive huset, førte det til at Fylkeskonservatoren ble koblet inn.

- Han mente det ikke var noe problem å restaurere huset, forteller Yngve.

Ifølge paret hevdet Fylkeskonservatoren at det «bare var å rive helt ned til laftekassa og løfte av taket».

- Det ville innebære at hele laftekassa måtte løftes opp for å komme til med ny grunnmur og nytt røropplegg, sier han.

Lise Lissner og Yngve Falkensten fikk til slutt lov å rive det gamle huset sitt. Foto: Magnus Knuten Bjørke

Godkjent søknad

Etter ett år med fortvilelse, usikkerhet og litt sinne mot byråkrati, en kostbar papirmølle og utallige søknader, kan paret vise fram det endelige beviset på at kommunen har godtatt rivningssøknaden.

- Det har allerede kostet oss 150 000 kroner, en kostnad som innebærer blant annet etablering av et nytt renseanlegg og ny atkomstveg. Men heldigvis har vi hele tiden fått uvurderlig hjelp av Roger Andersen, forhandler for Älvsbyhus, sier Yngve.

Roger Andersen mener at kostnadene knyttet til selve saksbehandlingen i Yngve og Lises sak, ligger på omtrent 50.000 kroner.

- Det er flere gebyrbelagte søknader knyttet til deres sak, blant annet endring av atkomst, utslippstillatelse, tillatelse til riving og en dispensasjonssøknad for bygging i strandsonen, sier Andersen, som peker på at i dette tilfellet har kommunen stått overfor utfordrende saksbehandling.

Det koster å rive

Nå skal Yngve Falkensten i gang å rive, en jobb han tar selv. Yngve, som ved siden av å drive båthavna, tjener til livets opphold i en gravemaskin.

- Jeg skal flerre av kledningen og ta vare på mest mulig av tømmeret. Kommunen ser helst at vi gjenbruker det på gården, noe som betyr merkostnad ved riving og lagring, sier han.

Yngve kostnadsberegner egeninnsatsen knyttet til riving av boligen og klargjøring til ny plate, til mellom 200 000 og 300 000 kroner.

- En entreprenør tar gjerne 1200 kroner timen, og det går fort 14 dager pluss tid til bortkjøring av huset. I prisen ligger også tilkjøring av ny masse, sier han.

Andersen i Älvsbyhus antyder at selve rivejobben av et hus på størrelse med Lise og Yngves, kan koste anslagsvis 70 000 kroner. Men på generelt grunnlag er det vanskelig å angi pris på riving av hus, mener han.

- Rådgiveren sier at det er avhengig av mange faktorer. Det kan blant annet være farlige bygningsmaterialer i bygget, som for eksempel asbest. Det blir fordyrende, da asbest er spesialavfall som skal håndteres på en spesiell måte, sier han.

Avstand til godkjent mottak for bygningsavfall, størrelsen på bygningen, vekt, grad av sortering, spesialavfall, lagringsplass for materialer til gjenbruk, om grunnmur er av stein eller betong, om kommunen krever sanerings- og tilstandsrapport/avfallsplan med mer, er noen av faktorene som vurderes ved rivning, presiserer Andersen.

Flere velger å kjøpe nytt hus fremfor å pusse opp

Mange andre velger som Yngve og Lise å bygge nytt framfor å kjøpe et gammelt hus som må pusses opp.

- I de fleste tilfeller må den som kjøper et gammelt hus regne med en kostnad til oppgradering for å få den standarden man ønsker seg, sier Roger Andersen.

Han viser til at det er høyt prisnivå på brukte boliger.

- Mange må kanskje oppgradere huset for en halv million kroner, og huset ender gjerne i samme prisklasse som kostnadene ved å kjøpe tomt og et nytt hus. Med tanke på at et nytt hus ikke har de samme vedlikeholdskostnadene som en brukt bolig, vil Älvsbyhus være en stor konkurrent til bruktmarkedet.

Lise Lissner og Yngve Falkensten har valgt Älvsbyhus sin modell Edith. Foto: Magnus Knuten Bjørke

Nytt og moderne

Lise og Yngve har nå flyttet inn i det nye huset. Utsikten er bevart, og den nye boligen er plassert på nøyaktig samme sted som det gamle huset.

- Vi valgte Älvsbyhus sin modell Edith, forteller Lise, som er veldig fornøyd med å ha fått et stort, moderne og godt kjøkken.

- Nå bor vi i et moderne hus som vi kan holde varmt hele vinteren uten trekk og tungvinte løsninger. Det kostet oss under halvparten av det vi tror det ville kostet å restaurere det gamle, og vi har fått et mye bedre hus, sier Yngve, som antyder at med tilvalg og endret takvinkel for å få en bedre 2. etasje, har hele prosjektet – fra og med grunnmur til nøkkelferdig hus – kostet drøye to millioner kroner.

- Fra grunnmuren kom til vi flyttet inn, tok det bare noen få uker, smiler det storfornøyde ekteparet.

Tekst: Marianne Vangsøy