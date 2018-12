Enkel byggeprosess med Älvsbyhus

Det er aldri vanskelig å få ta i forhandler Brede Bjørnebye. Det gjorde husbyggerprosessen overraskende lett for samboerparet på Øyer.

Denne saken er betalt av Älvsbyhus.

– Jeg er så innmari glad for at vi ikke valgte noe annet enn Älvsbyhus, sier Vigdis Løften.

Sammen med sønnen på snart seks år, samboer Henrik Thorstad og deres felles sønn på seks måneder, flyttet hun inn i huset på Øyer, litt nord for Hafjell, i slutten av januar.

Løften ser ut på naboene som fortsatt bygger husene sine på nybyggerfeltet og snakker med lettelse i stemmen.

– Vi trives kjempegodt og er så fornøyde, både med huset og prosessen, sier hun.

Og det er hun ikke alene om. Älvsbyhus har nemlig landets mest fornøyde eneboligkunder. Det ble fastslått etter at Prognosesenteret gjennomførte sin årlige bransjeundersøkelse for 2017. Utmerkelsen «Årets mest tilfredse kunder» deles ut til den husbyggerkjeden som gjør det best på Kundetilfredshetsindeksen (KTI).

Mye for pengene

Løften innrømmer at de var spente før de kjøpte huset.

– Det var nok mest fordi vi aldri hadde gjort det før, og vi har jo hørt om folk som plutselig får en smell på mange hundre tusen og sånn, men det var vi aldri redde for at skulle skje her.

Paret vurderte både å bygge selv og å kjøpe et ferdighus, men ble imponert over hvor oversiktlig katalogen fra Älvsbyhus var, der alle prisene var med.

– Du vet hva som er inkludert og hva prisene er, så det gjør det veldig greit, sier Løften.

Da hun og samboeren så prisene, konkluderte de med at de like godt kunne velge det største huset Älvsbyhus tilbød når de først skulle bygge.

– Vi var litt overrasket over at vi kunne velge det og føler vi fikk mye for pengene, sier Løften.

Etter å ha diskutert litt med forhandler Brede Bjørnebye i Älvsbyhus, gikk paret for husmodellen «Edvard», et 1,5-etasjes hus med fire rom og kjøkken.

– Brede fikk til og med igjennom noen endringer som ikke var med i plantegninga, forklarer Løften.

Samboerparet gikk for husmodellen «Edvard» da de skulle bygge sin nye drømmebolig. Foto: Inviso

Alltid tilgjengelig

Da det oppsto forsinkelser på grunn av noen endringer hos fabrikken i Sverige, tok Brede umiddelbart kontakt. Det syntes paret var veldig betryggende.

– Vi visste hvor vi var i prosessen hele veien, hva forsinkelsen var og hva den skyltes.

Bjørneby forteller at det er viktig for ham å gi kunden en god opplevelse. En stor del av dette, handler om å få riktig og nok informasjon til enhver tid. Derfor er han lett å få tak i.

– Jeg er alltid tilgjengelig. Selv om det er julaften, så er jeg tilgjengelig til klokka ti hver kveld. Det spiller ingen rolle for meg – jeg legger aldri vekk telefonen, sier han.

Løften bekrefter at Bjørneby alltid var tilgjengelig og ga gode svar på alt de lurte på underveis, enten det gjaldt selve huset, prosessen, kostnader eller søknader. I tillegg ga han gode råd om tomt og graving og den slags.

– Vi ble aldri sittende å lure på noe. Og Brede har vært korrekt hele veien. Det var aldri noe informasjon som var feil, sier hun.

Husmodellen «Edvard» kommer med to gode soverom, bad og gjestetoalett, stor stue og åpen løsning mellom spisestue og kjøkken. Foto: Inviso

Smertefri prosess

Fra kontrakten ble skrevet til familien flyttet inn i sitt flunkende nye hus, gikk det ganske nøyaktig ett år, forsinkelsen til tross. Hele prosessen tar som regel åtte til tolv måneder, og det meste skjer uten at huskjøperen selv må gjøre så mye.

Bjørneby forklarer at det er veldig få ting kunden må gjøre underveis.

– Det er tre valg de må ta og et skjema de må signere, så sørger vi for det jeg kaller postkassa mot kommunen, sier han.

Den postkassa inkluderer alt av byggesøknader, papirer og skjemaer. Älvsbyhus står alltid som ansvarlig søker for kundene sine.

– Vi byggesøker uten ekstra kostnad, men de må ta tre lokale valg – en graveentreprenør, en rørlegger og en utstikker – som skal supplere husleveransen, sier Bjørneby.

Årets mest tilfredse kunder ● Älvsbyhus mottok utmerkelsen «Årets mest tilfredse kunder» for 2017. ● Prognosesenteret gjennomfører sin bransjemåling hvert år og deler så ut utmerkelsen «Årets mest tilfredse kunder» til den husbyggerkjeden som gjør det best på Kundetilfredshetsindeksen (KTI). ● KTI måler hvor fornøyde kundene er på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er best. ● Målingen utføres i forbindelse med overlevering av bolig til kunden. ● Om lag 40 av landets store og små boligbyggere deltar i undersøkelsen. ● Kundene svarer på hvor fornøyde de er totalt sett, i hvor stor grad firmaet har oppfylt forventningene og hvor nært boligbyggeren er idealet.

Senker skuldrene

Selv om dette er en seriøs prosess og noe man ikke gjør så ofte i livet, er det viktig for Bjørneby å prøve å senke skuldrene til kunden underveis. Litt humor og en god, lett tone kan gjøre det hele litt mindre skummelt.

Han skryter også av at samboerparet har gjort sin del av jobben på upåklagelig vis og synes samarbeidet var enkelt, smidig og greit. Løften selv sier at både hun og mannen ble positivt overrasket over hvor smertefri prosessen faktisk var. En annen ting som overrasket dem, var hvor raskt ting skjedde da huset var ferdig fra fabrikken.

Fra kontrakten ble skrevet til familien flyttet inn i sitt flunkende nye hus, gikk det ganske nøyaktig ett år. Foto: Inviso

Bjørneby legger nemlig stor vekt på å rigge hele prosessen for suksess. Det er viktig at alle som jobber med prosjektet holder seg til sin tidsplan, slik at alt er klart når selve huset kommer.

– Det går jo skikkelig unna når huset først kommer. Alt er så gjennomført og går på skinner, sier Løften.

Hun er ikke i tvil om at hun vil anbefale både Älvsbyhus generelt og Brede Bjørneby spesielt.

– Det var helt riktig valg for oss, sier hun.

Bjørneby blir alltid glad av å høre at kundene hans er fornøyd, både med prosessen og huset. Han håper Vigdis og familien vil fortsette å trives i mange år framover.

Tekst: Tun Byrå