Putin roser russiske soldater for å «kjempe for rettferdighet»

Uten å eksplisitt nevne krigen i Ukraina i sin nyttårstale, tok president Vladimir Putin anledningen til å takke de russiske soldatene på frontlinjen.

– Vi har gjentatte ganger bevist at vi kan løse selv de vanskeligste oppgavene. Vi vil aldri gi oss, og det er ingen makt som kan splitte oss, sa Putin i talen søndag.

– Til alle dem som er i tjeneste og som kjemper for sannhet og rettferdighet ved frontlinjen: Dere er våre helter, fortsatte han.

Nedtonet

Tidligere år har presidenten vært flankert av russiske soldater under talen, som i fjor, men i år var den mer nedtonet med bybildet i Moskva i bakgrunnen.

Presidenten omtaler videre 2023 som «familiens år» i Russland.

Putins nyttårstale blir sendt på russisk TV innen midnatt i hver av de elleve russiske tidssonene.

Hastemøte i Sikkerhetsrådet

Talen kommer dagen etter at den russiske grensebyen Belgorod ble angrepet, trolig av ukrainske droner, og minst 21 personer døde og flere titalls ble skadet.

Under et hastemøte i FNs sikkerhetsråd lørdag Ukraina for å ha gjennomført et terrorangrep mot sivile i den russiske byen.

Ukrainas allierte i Sikkerhetsrådet repliserte raskt at Russland startet krigen.