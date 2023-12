Eksperter: Israels bombing savner sidestykke

NTB

Israels bombing av Gazastripen overgår selv de alliertes massive bombing av Tyskland under andre verdenskrig, mener eksperter.

På under tre måneder har israelske kampfly, droner, artillerikanoner, stridsvogner og pansrede bulldosere forårsaket mer ødeleggelse enn det man ble vitne til i Aleppo i Syria i årene 2012 til 2016 og i Mariupol i Ukraina i 2022.

De israelske angrepene har også drept flere sivile enn det den USA-ledede koalisjonen gjorde i løpet av tre års krig mot den ytterliggående islamistgruppen IS.

Proporsjonalt sett overgår bombingen av Gaza også de alliertes bombing av Tyskland under andre verdenskrig, ifølge eksperter.

– Israels anvendelse av luftmakt på Gazastripen er den mest massive og intense anvendelse av luftmakt mot et lite, avgrenset og tett befolket område jeg kjenner til etter andre verdenskrig, sier forskningsleder Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen til NTB.

Kraftige bomber

Israel har sagt lite om hvilke våpen de benytter på Gazastripen, men analyse av bombekratre, fragmenter funnet på bakken og videoer viser at de fleste bombene som slippes, er produsert i USA.

Blant dem er Mark-84 bomber som veier opp mot 1 tonn og som etterlater seg 10–12 meter dype kratre.

– De dreper alt innenfor en radius på 30 meter og sprer dødelige splinter opptil 365 meter unna, sier Marc Garlasco, en tidligere Pentagon-tjenestemann som har etterforsket krigsforbrytelser for FN.

31. oktober ble over 100 mennesker drept da en slik bombe ble sluppet over flyktningleiren Jabalia , og New York Times har dokumentert at slike bomber er brukt ved minst 208 anledninger mot områder som Israel har bedt sivile om å flykte til.

Et israelsk kampfly av typen F-15 skyter ut avledningsbluss nær grensen til Gaza 12. november.

Flest sivile

Nærmere 30.000 mennesker er hittil trolig drept i de israelske angrepene mot Gazastripen.

De siste offisielle dødstallene fra palestinske helsemyndigheter er drøyt 21.000 drepte og 7000 savnede, og det store flertallet av ofrene er sivile, blant dem minst 8200 barn. Og tallet øker stadig.

President Joe Biden har i all stillhet forsynt Israel med våpen og ammunisjon siden Hamas-angrepet 7. oktober, men i desember advarte han samtidig landets ledere om at de var i ferd med å miste internasjonal støtte som følge av « vilkårlig bombing».

Soldater suspendert: – Vil ha sex på stranden i Gaza

Lagt i grus

To tredeler av all bebyggelse nord på Gazastripen er nå lagt i grus, og det samme er minst en firedel av all bebyggelse i Khan Younis-området i sør, viser en analyse av satellittbilder utført av Corey Scher ved CUNY Graduate Center og Jamon Van Den Hoek ved Oregon State University.

Over 65.000 boliger er ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) ødelagt i angrepene, og 370 skoler, 23 sykehus, 53 helsesentre, 115 moskeer og tre kirker er også helt eller delvis ødelagt.

De israelske angrepene har ifølge FN drevet over 1,9 millioner palestinere flukt, og mange av dem hadde søkt trygghet ved skoler og sykehus som deretter ble bombet.

Israel holder Hamas ansvarlig for de sivile tapene og hevder at bevegelsens krigere skjuler seg blant sivilbefolkningen.

Andre verdenskrig

– Gaza har fått en annen farge, sett fra verdensrommet, konstaterer Scher, som sammen med Van Den Hoek tidligere har kartlagt ødeleggelser i krigssoner fra Aleppo til Mariupol.

For å forstå omfanget av ødeleggelsene på Gazastripen sammenligner eksperter med de alliertes bombing av Tyskland under andre verdenskrig.

Mellom 1942 og 1945 ble 51 tyske byer bombet av de allierte, og mellom 40 og 50 prosent av all bebyggelse i disse byene ble ødelagt, sier den amerikanske militærhistorikeren Robert Pape.

Det tilsvarte rundt 10 prosent av all bebyggelse i Tyskland, men på den tett befolkede Gazastripen er nå minst 33 prosent av all bebyggelse ødelagt, påpeker Pape.

– Gaza er en av de mest intense straffekampanjer mot sivile i historien, sier han.

To palestinske kvinner sørger over drepte familiemedlemmer. Over 21.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep siden 7. oktober, minst 7000 er savnet i ruinene.

Krigen mot IS

Da den USA-ledede koalisjonen drev IS ut av den irakiske byen Mosul, ble det regnet som en av de mest intense bombekampanjene i nyere tid.

Rundt 10.000 sivile ble drept i kampen om Mosul, rundt en tredel av dem som følge av vestlige bomber.

Ifølge Airwars gjennomførte den USA-ledede koalisjonen mot IS i årene 2014 til 2017 nærmere 15.000 luftangrep i Irak.

Israel opplyste i midten av desember at de til da hadde utført 22.000 luftangrep i Gaza.

– I mange konflikter har en over tid sett en forkjærlighet for å telle mål en har tatt ut som et måleparameter på hvor effektiv krigføringen er, noe som ofte er sterkt misvisende. Det er ingen nødvendig sammenheng mellom et stort antall mål, og den taktiske operative militære, eller politiske, effekten dette skaper, sier Henriksen.

Krigens folkerett

Israelske ledere hevder at hvert eneste bombemål blir nøye vurdert av militære jurister før det gis grønt lys til å angripe. De hevder også at krigføringen skjer i henhold til krigens folkerett.

– For hvert eneste mål velger vi riktig ammunisjon for ikke å forårsake unødvendig skade, sier den israelske hærens talsmann Daniel Hagari.

Ikke alle bomber som slippes over Gaza er imidlertid utstyrt med styringsmekanismer. Israel har også benyttet såkalt dumme bomber som treffer mer vilkårlig, konstaterer militære eksperter. De viser blant annet til bilder det israelske flyvåpenet selv har offentliggjort, der det tydelig framgår hvilke bomber som er montert på flyene.

– Israelerne ser ut til å ha senket terskelen for toleranse for sivile tap veldig mye, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen til NTB.

Statsminister Benjamin Netanyahu (i midten) har gjort det klart at Israels mål er å knuse Hamas og bringe gislene hjem fra Gaza. Etter snart tre måneders krigføring er ingen av disse målene nådd.

Har ikke nådd målene

Israels uttalte mål med krigen er ifølge statsminister Benjamin Netanyahu å knuse Hamas en gang for alle og å bringe de gjenværende israelske gislene hjem fra Gaza.

Av de rundt 240 som ble tatt til fange av Hamas 7. oktober, er over hundre frigitt i fangeutveksling. Andre er drept i israelske angrep, og tre av gislene ble skutt og drept av israelske soldater til tross for at de viftet med et hvitt flagg. 129 gisler skal fortsatt befinne seg i Gaza.

Israelske ledere hevder å ha drept minst 7000 Hamas-soldater, men anslo før krigen at den palestinske bevegelsen hadde mellom 30 og 40.000 mann under våpen.

Israel hevder også å ha ødelagt en rekke tunneler, kommandosentre og våpenlagre, men de øverste lederne har gått fri, og fortsatt skytes det regelmessig raketter fra Gaza.

Målene er derfor langt fra nådd, og verdens utålmodighet øker i takt med strømmen av hjerteskjærende bilder fra slagmarken.