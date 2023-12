Big Ben ringer inn det nye året på direkten for 100. gang

Å ringe inn det nye året i det verdenskjente klokketårnet Elizabeth Tower, bedre kjent som Big Ben, er en kjent og kjær tradisjon i Storbritannia. Klokkeslagene direktesendes på TV over hele verden. Britene ringer inn det nye året en time etter Norge. Foto: Kin Cheung / AP / NTB

NTB

Nyttårsaften markerer 100-årsjubileet for at Londons verdenskjente klokke Big Ben kimer inn det nye året på direktesendt TV over hele verden.