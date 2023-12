Champagnekorken kan forårsake alvorlige øyeskader, advarer eksperter: – Permanent blindhet

Ikke start julefeiringen på legevakten.

Å poppe bobler for å ringe inn 2024 kan være farligere enn festdeltakerne tror. Et internasjonalt team av øyeeksperter roper varsku om øyeskader forårsaket av korker i forkant av høytiden, og oppfordrer champagne- og musserende vinprodusenter til å bruke skrukorker.

Korkene, som utsettes for høyt trykk, bidrar til å opprettholde den karakteristiske perlende sensasjonen som kjennetegner feiringsdrikken, men kan også ødelegge enhver fest når korken katapulteres ut av flasken med opptil 80 kilometer i timen.

«En kork kan bevege seg fra flasken til øyet på mindre enn 0,05 sekunder, noe som gjør blunkerefleksen ineffektiv. En øyeskade med stump kraft i den hastigheten kan blant annet føre til permanent blindhet, netthinneløsning og linseforskyvning», skriver øyeforskerne i tidsskriftet BMJ.

Blind for livet

Forskerne trekker blant annet frem en internasjonal studie fra 2005 som viste at flaskekorker var ansvarlige for 20 prosent av øyeskadene i forbindelse med drikkevarer under trykk i USA.

Vindrikkere i Ungarn klandrer ifølge studien korker for hele 71 prosent av disse ulykkene. Noen av ofrene fikk synet tilbake, men 26 prosent av dem som ble skadet av flaskekorker, ble til slutt erklært juridisk blinde.

En annen gjennomgang fra 2009 tok for seg 34 tilfeller av øyeskader i Italia relatert til flaskekorker eller korker, der pasientene hadde «ulike grader av synshemming og kliniske utfall som perforering, skader og langtidskomplikasjoner».

«Disse dataene understreker behovet for forebyggende tiltak, inkludert advarselsmerking og alternative emballasjematerialer, for eksempel skrukorker, for å beskytte folk», skriver forskerne.

Slik unngår du uhellet

For å redusere sjansene for å bli skadet av en kork i høytiden, kommer forskerne med noen gode råd før feiringen braker løs.

For det første bør du kjøle ned flasken før du åpner den, siden nedkjøling av flasken også reduserer trykket og korkens hastighet.

De anbefaler også at man ikke rister flasken før den åpnes, og at man vender flasken bort fra seg selv i en 45-graders vinkel og peker bort fra andre før man forsøker å åpne den.

Når du fjerner ståltråden rundt korken, bør du trykke på korken med håndflaten for å holde den på plass, og deretter legge et håndkle over korken før du vrir forsiktig på flasken for å løsne korken.