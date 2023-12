Ingen tegn til krigspause i Gaza – Netanyahu sier krigen skal fortsette i månedsvis

NTB

Israels angrep mot Gazastripen fortsetter, på tross av stadige internasjonale krav om våpenhvile som følge økende antall drepte sivile, sult og masseflukt.

– Vi kjemper på alle fronter. Å oppnå seier vil kreve tid. Som forsvarssjefen har sagt, vil krigen fortsette i mange flere måneder, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu til pressen.

Israelske krigsfly angrep minst to flyktningleirer i det sentrale Gaza da krigen gikk inn i sin 13. uke lørdag. Selv en kort pause i kampene synes utenfor rekkevidde.

Israelske stridsvogner rykker videre fram i sentrale og sørlige deler av Gaza.

Pustende baby

Et palestinsk barn som er såret i de israelske angrepene mot Gaza, bæres til sykehus i Rafah lørdag. Les mer Lukk

De hardeste kampene pågår i Bureij, Nuseirat, Maghazi og Khan Younis, og intense israelske luftangrep fortsetter å fylle sykehusene med sårede palestinere.

Ved Nasser-sykehuset i Khan Younis viser en video fra Røde Halvmåne paramedisinere som bærer en bitte liten, støvdekket baby inn i det travle sykehuset.

– Det er pust, det er pust, skriker en av dem.

De israelske angrepene har det siste døgnet krevd minst 165 menneskeliv, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Krever våpenhvile

En høytstående Hamas-kilde sier til nyhetsbyrået AP i Beirut at gruppa ikke har veket fra sitt krav om at ytterligere løslatelser av gisler må starte med en permanent våpenhvile.

Det er i strid med et forslag som Egypt nylig la fram om flere faser for å få en slutt på krigen.

Israel viser dessuten ingen tegn til å ville trappe ned krigføringen, heller ikke etter at USA før jul signaliserte at de forventer en form for nedtrapping. Amerikanske tjenestemenn ba også Israel gjøre mer for å unngå at sivile blir rammet, men siden har krigføringen bare blitt trappet opp.

Nesten 1 prosent av Gazas befolkning er nå drept i israelske angrep, ifølge helsemyndighetene i det palestinske området. Men Israel og USA mener at en slutt på krigen nå vil bety seier for Hamas.

FN-resolusjon uten virkning

Heller ikke den utvannede resolusjonen 22. desember, der FNs sikkerhetsråd krevde «sikker og uhindret levering av humanitær bistand i stor skala» har gjort noen nytte.

Det har ikke vært noen økning i nødhjelpsforsyningene, fastslo FN før nyttårshelgen.

Mangelen på mat, vann og medisiner er stor, og 40 prosent av befolkningen på 2,3 millioner trues av hungersnød, ifølge FN.

1,9 millioner mennesker er drevet på flukt, mange av dem til områder som Israel har sagt er trygge, men som likevel er blitt bombet.

– Fullstendig utslitt

– Nå er det nok med denne krigen! Vi er fullstendig utslitt, sier Umm Louay Abu Khater i Rafah ved grensa til Egypt lørdag.

Den 49 år gamle kvinnen har søkt tilflukt i grensebyen etter å ha flyktet fra sitt hjem i Khan Younis lenger nord.

– Vi fordrives konstant fra et sted til et annet i kaldt vær, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

– Bombene fortsetter å falle over oss dag og natt.

Over 21.600 drept

De siste dagene har israelske styrker rykket dypere inn i byen Khan Younis. Mange tvinges til å legge ut på flukt på ny, og rundt 100.000 mennesker har de siste dagene strømmet inn i grensebyen Rafah lenger sør, ifølge anslag gjengitt av FN.

Over 21.600 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept på Gazastripen siden 7. oktober. Krigen ble utløst av Hamas-angrepet som krevde minst 1139 menneskeliv i Israel.

Tusenvis av palestinere er savnet i ruinene av Gaza, og over 56.000 er såret. Palestinske helsemyndigheter skiller ikke mellom sivile og stridende i drapsoversikten, men sier 70 prosent av de drepte er kvinner og barn.

172 israelske soldater er drept siden bakkeinvasjonen startet i slutten av oktober, ifølge Israel. Over 100 sivile og soldater holdes fortsatt fanget av militante palestinere.

Lørdag hevdet en palestinsk gruppe at en av soldatene som ble holdt som krigsfange i Gaza, er drept i et israelsk luftangrep i etter et mislykket forsøk på å befri ham fra fangenskap.

Den israelske hæren vil ikke kommentere påstanden.

– Vi er her for å bli

Lørdag angrep israelske krigsfly de to flyktningleirene Nuseirat og Bureij sentralt på Gazastripen, forteller innbyggere.

– Okkupasjonsmakten gjør alt for å tvinge folk til å dra, sier Mustafa Abu Wawee på telefon fra Nuseirat mens han lette etter fire savnede i ruinene.

Han forteller at hjemmet til en av slektningene hans ble truffet i angrepet, som krevde minst to menneskeliv.

– De ønsker å knuse livsmotet og viljen vår, men de skal mislykkes. Vi er her for å bli, sier han til nyhetsbyrået AP.