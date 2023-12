Sanna Marin om kritikken: – Jeg så for sexy ut

I et lengre intervju med NRK åpner tidligere statsminister i Finland, Sanna Marin opp om den absurde kritikken som kom i kjølvannet av gamle festvideoer.

– Jeg forstår jo at mediekjøret ikke handlet om dansing, synging eller hva jeg gjør på fritiden, Det handlet om hvordan jeg så ut. Jeg så for ung ut. Jeg så for sexy ut i de videoene. Og det var det noen folk som ikke likte.

Det svarer Sanna Marin i et større intervju med NRK om de private dansevideoene fra en fest som sommeren 2022 over natten gjorde at den finske statsministeren ble et samtaleemne verden over. Kritikere satte spørsmålstegn ved om en statsminister kunne oppføre seg slik.

Brøt den intime sfæren

Hun sier at det alltid føles ille når den intime sfæren og privatlivet blir en del av offentligheten og at det såret.

– Det var dumt at de videoene ble lekket. Det var privat og ingen andres sak. Og det hadde ingenting å gjøre verken med min karriere eller politikken, sier hun videre til NRKs utenrikskorrespondent Joakim Reigstad.

Hun mener kritikken bar preg av holdninger mot kvinner i samfunnet og tror ikke det ville skapt like mye blest om det var en mannlig politiker som danset på videoene.

Frontet historisk kvinnekoalisjon

Hun ble Finlands statsminister i 2019 som 34-åring, og var da den yngste statsministeren i verden. I hennes femparti-koalisjonsregjering, var alle lederne var kvinner – de fleste var i tillegg under 40 år.

– Jeg er en feminist. Og mitt mål i livet er å sørge for at kvinner har plass og en plattform hvor de kan heve stemmen. De skal ikke skamme seg over å være kvinner. Deres stemme betyr noe. Deres mening betyr noe. Så ja. Jeg kjemper for likhet, sier hun til NRK.

Marin fikk én periode som statsminister. Etter å ha tapt valget i vår, varslet hun at hun kom til å trekke seg som leder for det sosialdemokratiske partiet SDP.