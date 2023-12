NTB

Dødstallet i Gaza er lørdag kommet opp i 21.672 siden krigen startet 7. oktober, opplyser Gazas helsemyndigheter. 165 er drept siste døgn.

En talsmann for helsedepartementet i Gaza sier at 165 mennesker er drept de siste 24 timene, og at til sammen 56.165 mennesker er såret.

85 prosent av Gazas befolkning er fordrevet fra sine hjem siden krigen startet, og store deler av enklaven er jevnet med jorda av bombing og bakkekrig.