Russland anklager Ukraina for å ha drept 14 i angrep mot grenseby

Minst to barn og tolv voksne er drept i ukrainske angrep mot den russiske grensebyen Belgorod, ifølge Russland, som varsler gjengjeldelse.

Angrepene mot Belgorod skjer dagen etter at en 18 timer lang russisk bombekampanje drepte minst 39 mennesker i Ukraina.

Ifølge Belgorods guvernør rammet de ukrainske angrepene lørdag blant annet et boligområde i byen, som ligger rundt tre mil fra grensa til Ukraina. I en Telegram-melding ba guvernør Vjatsjeslav Gladkov alle innbyggerne innta bomberom mens luftvernsirenene ulte i byen.

Russlands krisedepartement sa lørdag ettermiddag at ti mennesker er drept, før dødstallet igjen ble oppjustert til 14 drepte, blant dem to barn. 108 mennesker er såret, blant dem 15 barn, ifølge departementet.

– Denne forbrytelsen vil ikke forbli ustraffet, sier Russlands forsvarsdepartement i en uttalelse.

Brannmannskaper slukker flammene i en bil etter artilleriangrepene i Belgorod lørdag.

Skjedde midt på dagen

Tidligere angrep i russiske grenseområder har skjedd nattetid, men dette angrepet fant sted midt på dagen. Videoer i sosiale medier viste flammer og brennende biler i det som så ut til å være byens sentrum, skriver nyhetsbyrået AP.

Russlands forsvarsdepartement hevder ammunisjonen som ble brukt i angrepet, var tsjekkiskproduserte Vampire-raketter og klaseammunisjon av typen Olkha. Det skriver nyhetsbyrået AP, som ikke er i stand til å verifisere påstandene.

Ukrainske myndigheter, som sjelden tar på seg ansvar for angrep i nabolandet, har ikke kommentert påstandene.

Luftvernraketter

Men den ukrainske nyhetsmediet RBC-Ukraina siterer kilder som sier ukrainske styrker angrep militære mål i Belgorod som svar på de omfattende russiske angrepene mot ukrainske byer dagen før.

To innbyggere i byen sier til Reuters at de så luftvernraketter i himmelen, etterfulgt av eksplosjoner i lufta og enda høyere smell.

Avisa Kommersant siterer en kilde tett på den russiske etterforskningskomiteen som hevder raketter avfyrt fra Kharkiv i Ukraina rammet blant annet en skøytebane i sentrum av Belgorod.

Putin brifet

– President Vladimir Putin er orientert om de væpnede ukrainske styrkenes angrep mot boligområder i Belgorod, sier den russiske presidentens talsmann Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået Tass.

Tidligere lørdag opplyste Russlands forsvarsdepartement at 32 ukrainske raketter var skutt ned over Moskva, Brjansk, Orjol og Kursk, og at to personer var døde og fire såret.

En mann ble drept og fire andre såret i et separat angrep mot Belgorod natten før, ifølge Belgorods guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

Et barn er også drept i ukrainske angrep i grensefylket Brjansk, ifølge den russiske guvernøren der.

Den ukrainske generalstaben meldte at ti iransk-produserte droner var skutt ned over Kherson-, Khmelnytskyj- og Mykolajiv-regionene i løpet av lørdag.

Leter i ruinene

Samtidig fortsatte russiske droneangrep mot Ukraina lørdag. President Volodymyr Zelenskyj opplyste at 39 mennesker ble drept i de massive russiske luftangrepene fredag. Minst 160 mennesker ble såret, og et ukjent antall lå begravd i ruinene.

Redningsarbeidere jobbet gjennom restene av en fødeklinikk, et kjøpesenter og flere kvartaler med boligblokker på leting etter savnede.

122 raketter

Fredag skjøt Russland 122 raketter og flere titall droner mot store deler av Ukraina i det som en tjenestemann i luftforsvaret kalte det mest massive luftangrepet siden krigen begynte.

Vestlige eksperter sier at Russland har holdt tilbake sine angrep med krysserraketter den siste tiden for å bygge opp lagrene av raketter de kan bruke i massive angrep på infrastrukturen i løpet av vinteren.