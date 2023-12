WHO og FN: Titusener av palestinere trues av sykdom

Tusener av telt huser fordrevne palestinere i Rafah-området sør på Gazastripen. FN sier at nye titusener har strømmet til de tettpakkede områdene de siste dagene, og nå truer sykdom og sult. Foto: AP / NTB

Titusener av mennesker på flukt fra israelsk bombing i Gaza trues av sykdom, melder FNs nødhjelpsorganisasjon OCHA.

Helsetjenestene i områdene der folk er pakket tett sammen, har lenge vært sterkt overbelastet, og nye bølger med folk på flukt etter israelske evakueringsordrer gjør situasjonen stadig vanskeligere.

Tedros Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at luftveislidelser og diaré er de mest truende sykdommene for flyktningene.

Rundt 180.000 mennesker har allerede luftveisinfeksjoner, og over 136.000 barn under fem år er rammet av diaré, som kan være livstruende om det ikke behandles. I tillegg er det registrert 55.000 tilfeller av lus og skabb.

OCHA sier at 600.000 vaksinedoser ble levert til Gaza fredag. Målet er at unge barn skal få sine vaksiner mot difteri, stivkrampe og kikhoste etter nyttår.

Over 85 prosent av Gazas befolkning er drevet på flukt av Israel, og store deler av det nordlige Gaza er jevnet med jorda av israelsk bombing og bakkeangrep.