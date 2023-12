Studenter blokkerer kryss i Beograd i protest mot valgfusk

Serbiske studenter blokkerer et gatekryss i sentrum av Beograd i protest mot uregelmessigheter ved valget tidligere i desember. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

NTB

Hundrevis av studenter blokkerer et gatekryss i Beograd for å protestere mot angivelig fusk ved valget i Serbia for to uker siden.