Biden-administrasjonen godkjenner nytt våpensalg til Israel – omgår Kongressen

Utenriksminister Antony Blinken har hastegodkjent ammunisjonssalg til Israel. Foto: Alex Brandon / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Bidens administrasjon har for andre gang på under en måned godkjent våpensalg til Israel, uten å gå via Kongressen.