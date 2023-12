122 fiskere reddet fra isflak i USA

NTB

122 fiskere som var strandet på et isflak som hadde løsnet på en innsjø i den amerikanske delstaten Minnesota, er reddet og i god behold.

Alle de 122 fiskerne som var strandet på isflaket, er reddet i land og i sikkerhet, opplyste politiet i Beltrami fylke natt til lørdag norsk tid. Det melder Northern News Now.

Flaket hadde løsnet fra resten av isen som henger sammen med fastlandet. Avstanden mellom flaket og isen på fastlandssiden var for stor til at fiskerne kunne ta seg over det åpne vannet på egen hånd, melder flere lokale medier, blant dem KEYC og FOX9.

En redningsaksjon ble derfor igangsatt. Politiet ble varslet om saken like før klokken 17 lokal tid fredag. Etter rundt tre timer var alle fiskerne brakt i sikkerhet. Ingen av dem var skadd.

Dette er femte gang på en uke at det har måttet igangsettes en redningsaksjon på innsjøen Upper Red Lake på grunn av isforholdene der.