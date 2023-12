– 13 ukrainske raketter og seks droner skutt ned over Sør-Russland

NTB

13 ukrainske raketter er skutt ned over Belgorod-regionen sør i Russland og seks ukrainske droner er skutt ned i Brjansk-regionen, ifølge russiske myndigheter.

– Luftvernet vårt skjøt ned flere raketter over Belgorod og Belgorod-regionen idet de nærmet seg byen, sa guvernør Vjatsjeslav Gladkov i meldingstjenesten Telegram fredag kveld.

Han opplyste at en mann ble drept da et hus ble rammet og at fire personer ble såret. Ti privatboliger ble påført skader og vannforsyningen i Belgorod by ble satt ut av spill, ifølge Gladkovs opplysninger.

I en annen uttalelse opplyste russiske myndigheter at «et forsøk fra Kyiv-regimet på å gjennomføre et terrorangrep» ble avverget i Belgorod og at 13 raketter ble skutt ned.

Det ukrainske forsvaret la ut en video på Telegram, som ifølge det ukrainske militæret viste himmelen over Belgorod og minst én bygning som sto i brann.

I Brjansk-regionen ble «enda et ukrainsk terrorangrep avverget», uttaler guvernør Aleksandr Bogomaz der. Han sier at seks ukrainske droner ble skutt ned og at ingen ble drept eller såret.

Regionene Belgorod og Brjansk grenser begge til Ukraina.