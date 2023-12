Russisk diplomat sier Polen ikke har bevist grensekrenkelse

NTB

Russlands chargé d'affaires ble kalt inn på teppet i Polen etter at en russisk rakett skal ha krenket polsk luftrom. Han sier Polen ikke har lagt fram beviser.

Polske generaler sier et ukjent objekt som kom inn i polsk luftrom fra Ukraina før det forsvant over grensen igjen etter noen minutter, trolig var en russisk rakett.

Viseminister Wladyslaw Teofil Bartoszewski overleverte fredag kveld en note til Russlands chargé d'affaires med krav om en forklaring på hendelsen og et krav om at slike aktiviteter må opphøre, skriver det polske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Den russiske diplomaten sier imidlertid at Polen ikke har lagt fram noen beviser for grensekrenkelsen.

– Jeg mottok en note med en udokumentert påstand om at et objekt i luften skal ha krenket polsk luftrom om morgenen 29. desember, og at polske eksperter har identifisert gjenstanden som en russisk rakett, sier Andrej Ordasj ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.

– Det ble ikke lagt fram noen beviser. Min forespørsel om beviser som kan dokumentere det som sto i noten, ble avvist, fortsetter diplomaten.

Betegnelsen chargé d'affaires brukes om en diplomat som er ansvarlig for en ambassade som er uten ambassadør.